Geral Ucrânia é forçada a introduzir apagões de energia programados em todo o país

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Ataques devastadores de mísseis de cruzeiro russos e drones afetaram a geração de energia do país. (Foto: Ministério da Defesa da Ucrânia)

As autoridades de energia ucranianas disseram na quarta-feira (20) que não tinham escolha a não ser introduzir apagões de emergência e programados depois de perder pelo menos 40% da capacidade de geração de energia do país após dias de ataques devastadores de mísseis de cruzeiro russos e drones.

“Infelizmente, de acordo com novos dados, cerca de 40% da infraestrutura total e nossas capacidades de geração estão seriamente danificadas”, disse Oleksandr Kharchenko, assessor do ministro da Energia da Ucrânia, em comunicado transmitido pela televisão nacional.

“O trabalho de restauração e reparo está em andamento, mas os milagres são possíveis apenas até certo ponto. Portanto, devemos esperar não apenas emergências, mas também interrupções programadas hoje e amanhã para não sobrecarregar a rede”, anunciou.

A NPC Ukrenergo, empresa nacional de energia da Ucrânia, pediu na quarta-feira a “compreensão e apoio” de seus usuários de energia, pois foram forçados a introduzir restrições de consumo após os ataques com mísseis. A empresa disse que as “restrições de consumo podem ser aplicadas em toda a Ucrânia a partir das 7h até às 22h, desta quinta”.

“As interrupções serão alternadas – a duração da interrupção também é determinada pela empresa regional de distribuição de energia, mas não mais de 4 horas”, disse o comunicado.

“O inimigo, que não pode competir com as Forças Armadas da Ucrânia no campo de batalha, atacou novamente a infraestrutura energética civil. Portanto, amanhã aplicaremos restrições controladas e cuidadosamente calculadas aos consumidores, que devemos implementar para que o sistema funcione de maneira equilibrada”, disse a empresa de energia. As informações são da CNN.

