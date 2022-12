Mundo Ucrânia lança ataque com mísseis contra cidade ocupada pela Rússia

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

As explosões em Melitopol teriam deixado duas pessoas mortas e 10 feridos; ataques também foram registrados na Crimeia anexada pela Rússia Foto: Reprodução As explosões em Melitopol teriam deixado duas pessoas mortas e 10 feridos; ataques também foram registrados na Crimeia anexada pela Rússia. (foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Várias explosões foram relatadas na cidade de Melitopol ocupada pela Rússia, no sul da Ucrânia, e na Criméia anexada, inclusive em um quartel militar russo. As explosões ocorreram em meio a relatos de autoridades de ambos os lados de que a Ucrânia havia lançado um ataque com mísseis contra a cidade neste sábado (10).

Os administradores de Melitopol instalados em Moscou disseram que quatro mísseis atingiram a cidade, matando duas pessoas e ferindo 10, enquanto o prefeito de Melitopol relatou várias explosões, inclusive em uma igreja ocupada por forças russas.

Separadamente, também surgiram relatos de múltiplas explosões atingindo a Criméia anexada à Rússia, inclusive em um quartel militar em Sovietske. No entanto, as autoridades ucranianas não comentaram as explosões na Criméia.

Mísseis atingiram Melitopol

Melitopol está sob ocupação russa desde o início de março. Yevgeny Balitsky, governador interino de Zaporizhzhia na Rússia, disse que o ataque com mísseis a Melitopol “destruiu completamente” um centro recreativo onde “pessoas, civis e pessoal da base [militar] estavam jantando na noite de sábado”.

Os ataques foram reconhecidos por Ivan Fedorov, ex-administrador ucraniano da cidade de Melitopol, que disse ter como alvo bases militares russas. Federov disse no mês passado que a Rússia transformou Melitopol em “uma base militar gigante”.

“Os militares russos estão se estabelecendo em casas locais que tomaram, escolas e jardins de infância. O equipamento militar está estacionado em áreas residenciais”, disse Federov em novembro.

O prefeito de Melitopol, Ivan Fedorov, disse que houve várias explosões, inclusive na Igreja Cristã de Melitopol, “que os ocupantes tomaram há vários meses e transformaram em seu esconderijo”. Fedorov, que não está em Melitopol, disse que havia mortos e feridos entre as forças russas de lá.

