Mundo Confronto entre manifestantes e policiais no Peru deixa pelo menos 20 feridos

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Protestos acontecem dias após a tentativa frustrada de golpe e o impeachment do ex-presidente Pedro Castillo Foto: Reprodução Protestos acontecem dias após a tentativa frustrada de golpe e o impeachment do ex-presidente Pedro Castillo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos 20 pessoas, incluindo quatro policiais, ficaram feridas neste sábado (10) em confrontos entre manifestantes e policiais na cidade peruana de Andahuaylas, no sul dos Andes.

A Ouvidoria da cidade disse, no Twitter, que está trabalhando com o pessoal de saúde para verificar se os feridos receberam “atendimento médico adequado no hospital da cidade”, mas não deu detalhes sobre os ferimentos.

Também disse que várias pessoas foram detidas, mas não disse quantas. Enquanto isso, a Polícia Nacional informou que dois policiais capturados pelos manifestantes já foram liberados e estão sendo avaliados por equipes médicas.

Ainda não está claro o motivo do protesto de sábado, mas Andahuaylas é uma das várias cidades do país onde moradores saíram às ruas na sexta-feira (09) em apoio ao ex-presidente Pedro Castillo, que foi deposto no início desta semana, segundo informações fornecidas à mídia pelo Ministério do Interior.

Castillo foi afastado do poder na quarta-feira após uma tentativa frustrada de dissolver o Congresso do Peru e convocar novas eleições. Ele foi preso pelo suposto crime de rebelião e cassado por parlamentares em um mesmo dia.

Os legisladores peruanos descreveram a medida como um golpe, e a maioria dos 130 congressistas votou pelo impeachment de Castillo no mesmo dia, que terminou com a posse de Dina Boluarte.

A nova presidente do Peru descartou eleições antecipadas em seu primeiro dia no cargo. Castillo também está atualmente sob prisão preventiva de sete dias ordenada pela Suprema Corte na quinta-feira, depois de considerar o risco de fuga.

Castillo enfrentou uma cascata de investigações sobre se ele usou sua posição para beneficiar a si mesmo, sua família e aliados mais próximos ao vender influência para obter favores ou tratamento preferencial, entre outras reivindicações.

Ele negou repetidamente todas as acusações e reiterou sua disposição de cooperar com qualquer investigação. Ele argumenta que as alegações são resultado de uma caça às bruxas contra ele e sua família por grupos que não aceitaram sua vitória eleitoral.

A Provedoria de Justiça reiterou o seu “apelo à população para que não recorra a meios violentos durante as suas manifestações” e pediu à Polícia Nacional que “qualquer ação de restabelecimento da ordem pública deve ser realizada no quadro da lei do uso da força”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo