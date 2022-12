Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem mais de 1 mil vagas disponíveis nesta semana

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O setor em destaque é a construção civil, com 80 vagas para montador de andaimes Foto: Alex Rocha/PMPA O setor em destaque é a construção civil, com 80 vagas para montador de andaimes (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A semana começa com 1.179 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre. O setor em destaque é a construção civil, com 80 vagas para montador de andaimes, 60 para auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) e 59 para pedreiro. Na área de serviços, o maior número de vagas é para vendedor porta a porta, com 62 oportunidades.

Para participar do processo seletivo, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Atendimento descentralizado

O Sine no Território será na próxima sexta-feira (16). A intermediação de mão de obra ocorrerá em dois bairros, Rubem Berta e Azenha. Das 9h às 16h no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Timbaúva (rua irmão Faustino João, 89 – Rubem Berta). Das 14h às 16h, no Albergue Dias da Cruz (Av. da Azenha, 366 – Azenha). Interessados devem levar documento oficial com foto.

Vagas da semana

Açougueiro – 6

Agente vistor – 2

Ajudante de açougueiro (comércio) – 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 26

Ajudante de eletricista – 4

Ajudante de eletricista – 2

Ajudante de motorista – 2

Ajudante de obras – 17

Ajudante de padeiro – 1

Ajustador mecânico – 1

Almoxarife – 2

Analista de PCP (programação e controle da produção) – 1

Analista de recursos humanos – 1

Analista fiscal (economista) – 2

Armador de estrutura de concreto – 5

Armador de estrutura de concreto armado – 1

Armador de ferragens na construção civil – 10

Arquiteto de edificações – 1

Assistente administrativo – 1

Assistente de contadoria fiscal – 1

Assistente de vendas – 2

Atendente de bar – 1

Atendente de lanchonete – 4

Atendente de lojas – 1

Atendente de mesa – 1

Auxiliar administrativo – 4

Auxiliar de armazenamento – 1

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de costura – 1

Auxiliar de cozinha – 12

Auxiliar de escritório – 3

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes – 2

Auxiliar de lavanderia – 9

Auxiliar de limpeza – 26

Auxiliar de limpeza (vaga para PCD) – 2

Auxiliar de limpeza (vaga temporária) – 44

Auxiliar de limpeza – 4

Auxiliar de linha de produção – 46

Auxiliar de logística – 10

Auxiliar de manutenção de linha férrea – 3

Auxiliar de manutenção predial – 10

Auxiliar de padeiro – 1

Auxiliar de pedreiro – 5

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de pizzaiolo – 1

Auxiliar de segurança – 4

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar de veterinário – 2

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) – 60

Auxiliar mecânico de ar condicionado – 1

Auxiliar operacional de logística – 3

Azulejista – 3

Babá – 8

Balanceador – 1

Borracheiro – 2

Caçambeiro – 2

Caixa (supermercado) – 15

Caldeirista – 1

Camareira de hotel – 1

Carpinteiro – 38

Carpinteiro de fôrmas para concreto – 10

Carpinteiro de obras – 5

Caseiro – 4

Chanfrador de calçados – 3

Chapeador -1

Chapeador de veículos – 1

Chapista de lanchonete – 1

Comprador – 1

Conferente de carga e descarga – 2

Conferente de logística – 2

Consultor administrativo – 1

Copeiro – 1

Cortador de roupas – 1

Costureira em geral – 3

Cozinheiro de restaurante – 2

Cozinheiro geral – 18

Cozinheiro industrial – 1

Eletricista – 44

Eletricista auxiliar – 2

Eletricista de manutenção de linhas elétricas – 1

Eletrotécnico – 2

Empacotador, a mão – 1

Empregado doméstico arrumador – 1

Empregado doméstico faxineiro – 1

Encanador – 5

Encarregado de montagem – 5

Encarregado de obras – 1

Engenheiro civil (vaga de estágio) – 2

Engenheiro civil – 2

Esmerilador de metais – 1

Estirador de couros e peles (preparação) – 2

Estoquista – 1

Faxineiro – 1

Ferreiro – 19

Fiscal de loja – 12

Fiscal de prevenção de perdas – 1

Garagista – 1

Garçom – 7

Gasista – 2

Gerente de restaurante – 1

Gerente financeiro – 1

Gesseiro – 3

Instalador de alarme – 1

Instalador de painéis – 1

Instalador de som e acessórios de veículos – 1

Instalador fotovoltaico – 1

Instalador hidráulico – 5

Jardineiro – 6

Lavador de veículos – 1

Limpador de fachadas – 3

Limpador de piscinas – 3

Limpador de vidros – 3

Manobrista – 5

Marceneiro – 1

Mecânico de manutenção de ar condicionado – 1

Mecânico de manutenção de automóveis – 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 2

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) – 10

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 1

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mestre de obras – 6

Monitor de teleatendimento – 20

Monitor externo de alarmes – 1

Montador – 5

Montador de andaimes (edificações) – 80

Montador de estruturas metálicas – 10

Montador de pneus – 1

Motorista carreteiro – 4

Motorista de caminhão – 25

Motorista de caminhão leve – 28

Oficial de manutenção – 1

Operador de acabamento (indústria gráfica) – 2

Operador de compactadora de solos – 3

Operador de empilhadeira – 2

Operador de impressora ofsete – 2

Operador de instalação de ar-condicionado – 3

Operador de máquina de terraplenagem – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 1

Operador de máquinas florestais (colheitadeira) – 10

Operador de motosserra – 5

Operador de retro-escavadeira – 2

Operador de rolo compactador – 2

Operador de telemarketing ativo – 30

Operador eletromecânico – 1

Operador especializado de extrusora – 1

Operador gráfico de corte e vinco na impressão – 2

Padeiro – 2

Pavimentador – 2

Pedreiro – 59

Pintor de automóveis – 2

Pintor de obras – 23

Porteiro – 14

Promotor de vendas – 5

Rasteleiro de asfalto – 2

Recepcionista atendente – 1

Recepcionista, em geral – 1

Serralheiro – 5

Servente de limpeza – 8

Servente de obras – 21

Soldador – 17

Supervisor de logística – 2

Supervisor de materiais em almoxarifado – 1

Supervisor de vendas comercial – 1

Técnico de contabilidade – 1

Técnico de edificações – 4

Técnico de manutenção industrial – 1

Técnico de operação eletrotécnica – 1

Técnico de refrigeração (instalação) – 1

Técnico em eletromecânica – 2

Técnico em mecatrônica – automação da manufatura – 1

Técnico em nutrição e dietética – 2

Técnico em segurança do trabalho – 2

Técnico mecânico – 2

Técnico mecânico em ar condicionado – 1

Técnico mecânico (máquinas) – 1

Torneiro mecânico – 2

Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles – 3

Vendedor – no comércio de mercadorias – 1

Vendedor de comércio varejista – 1

Vendedor interno – 24

Vendedor porta a porta – 62

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre