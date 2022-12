Porto Alegre Farmácia de Medicamentos Especiais atende em novo endereço a partir desta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Espaço será ampliado e terá consultórios para aumentar cuidado farmacêutico Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 18/10/2022 Secretaria Municipal de Saúde finaliza as obras do Centro Logístico de Medicamentos Especiais (antiga Farmácia de Medicamentos Especiais RS). Novo espaço para distribuição de medicamentos na Av. Azenha, 295. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Farmácia de Medicamentos Especiais atenderá em novo endereço a partir desta segunda-feira (12), em Porto Alegre. O serviço será instalado na avenida Azenha, 295, e não mais na esquina da avenida Borges de Medeiros com a rua Riachuelo, no Centro. A mudança conclui o processo de transferência da gestão do serviço, que passará da SES (Secretaria Estadual da Saúde) para a Secretaria Municipal de Saúde.

O local terá o nome modificado, passando a chamar-se Centro Logístico de Medicamentos Especiais. O espaço de espera será maior, com capacidade para 60 lugares e mais guichês – que passam de quatro para dez –, além de consultórios para ampliar o cuidado farmacêutico, que hoje já acontece por teleatendimento. A estrutura vai oferecer mais acessibilidade e conforto ao usuário, bem como uma área de estoque ampliada.

O processo de municipalização do serviço foi iniciado em 2021. Porto Alegre era o último município onde a SES possuía farmácia própria. Não haverá mudança em relação ao serviço on-line da Farmácia Digital, que seguirá no site, acessível para maiores de 18 anos. No portal, a pessoa consulta os medicamentos disponibilizados pelo SUS que são de responsabilidade do Estado.

Até esta sexta-feira (09), o telefone de contato com a farmácia é o (51) 3288-7902.

