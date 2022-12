Porto Alegre Mais 20 voluntários são nomeados para cuidar de praças de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para o prefeito Sebastião Melo, a parceria com a comunidade é um projeto que deu certo Foto: Pedro Piegas/PMPA Para o prefeito Sebastião Melo, a parceria com a comunidade é um projeto que deu certo (Foto: Pedro Piegas/PMPA ) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até o final do ano, a meta da Prefeitura de Porto Alegre é promover a nomeação de 250 líderes voluntários, número alusivo aos 250 anos da Capital celebrados em 2022. Na tarde deste sábado (10), foram realizadas mais 20 nomeações, na praça Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, no bairro Medianeira, totalizando já 216 prefeitos aptos a cuidar da zeladoria da cidade.

No encontro, moradores das regiões Partenon, Glória, Cruzeiro e Centro-Sul foram agraciados com o título. O cargo tem publicação legal no Diário Oficial de Porto Alegre.

Os novos gestores voluntários receberam crachás e certificados do prefeito Sebastião Melo, acompanhado de secretários de governo e líderes políticos. Ainda participaram da assinatura do Pacto de Governança entre a comunidade e os gestores da prefeitura. O objetivo é estabelecer a corresponsabilidade no cuidado com os espaços.

Para o prefeito Sebastião Melo, os espaços públicos são o que há de mais sagrado numa cidade. “Nossos espaços precisam ser cuidados para que os desocupados não ocupem. Este projeto deu muito certo. As pessoas compreenderam a proposta e perceberam que a parceria dá muito certo”, destacou Melo.

O secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, destacou a cultura de compartilhamento na zeladoria da cidade. “É fundamental que os cidadãos e os agentes públicos se comprometam e trabalhem juntos no cuidado com nossos espaços públicos, para que todos tenhamos uma cidade melhor, mais limpa e bem cuidada”, afirmou Cássio.

O objetivo do projeto é buscar moradores dispostos a contribuir com o poder público no cuidado, zelo e manutenção dos quase 700 parques e praças da cidade.

Um dos gestores voluntários nomeados para zelar pela praça Dr. Dario Rodrigues da Silva, localizada na região Centro-Sul da Capital, foi o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, Bruno Breyer Caldas. Bruno aproveitou o momento para homenagear a sua esposa Marília Gil Thomé e sua filha bebê, Lorena Thomé de Caldas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre