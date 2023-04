Mundo Ucrânia reforça convite para Lula visitar o país para conhecer as “reais razões” da guerra

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Estados Unidos e União Europeia criticaram declarações do presidente brasileiro a respeito do conflito no Leste Europeu Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, reforçou, nesta terça-feira (18), o convite para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visite o país “a fim de compreender as reais razões e a essência da agressão russa”.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Nikolenko ressaltou que a “abordagem que coloca vítima [Ucrânia] e agressor [Rússia] na mesma escala não corresponde à situação real” do conflito no Leste Europeu.

Entenda o caso

Em entrevista nos Emirados Árabes Unidos no último domingo (16), Lula afirmou: “O presidente Putin não toma iniciativa de paz. O Zelensky não toma iniciativa de paz. A Europa e os Estados Unidos terminam dando contribuição para a continuidade dessa guerra”.

Na segunda-feira (17), os EUA e a UE (União Europeia) rebateram as declarações do petista. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, pontuou, então, que o chefe de Estado brasileiro “está reproduzindo propaganda russa e chinesa” e que os comentários foram “simplesmente equivocados”.

Já Peter Stano, porta-voz principal para Assuntos Externos da União Europeia, destacou que “os Estados Unidos e a União Europeia trabalham juntos, como parceiros de uma ajuda internacional. Estamos ajudando a Ucrânia em exercícios para legítima defesa”.

“Não é verdade que os EUA e a UE estão ajudando a prolongar o conflito. Nós oferecemos inúmeras possibilidades à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados”, acrescentou Stano.

“Decisão de dois países”

Também durante a entrevista em Abu Dhabi, Lula disse que “a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países”.

Ele avaliou que a paz é a melhor forma de estabelecer um processo de conversação, mas “do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil”. Ainda defendendo as conversas, avaliou que é necessário envolver também Estados Unidos e União Europeia.

O porta-voz da União Europeia criticou essa fala, pontuando que “a Rússia – e somente a Rússia – é responsável [pelo conflito]. Ela gerou provocações e agressões ilegítimas contra a Ucrânia. Não há questionamentos sobre quem é o agressor e quem é a vítima”, afirmou.

“A Rússia está matando civis, destruindo a infraestrutura civil e sequestrando crianças ucranianas. Também está roubando propriedades e território ucranianos”, adicionou.

Confira a íntegra do comunicado publicado pelo porta-voz ucraniano:

“A Ucrânia observa com interesse os esforços do presidente do Brasil para encontrar uma solução para acabar com a guerra.

Ao mesmo tempo, a abordagem que coloca a vítima e o agressor na mesma escala, e os países que ajudam a Ucrânia a se defender de agressões mortais, são acusados de encorajar a guerra, não corresponde à situação real.

A Ucrânia não precisa ser convencida de nada. A guerra de agressão está sendo travada em solo ucraniano e está causando sofrimento e destruição incalculáveis. Mais do que ninguém no mundo, buscamos o fim da agressão russa com base na Fórmula da Paz proposta pelo presidente Zelensky.

Confirmamos o convite a Luiz Inácio Lula da Silva para visitar a Ucrânia a fim de compreender as reais razões e a essência da agressão russa e suas consequências para a segurança global.”

