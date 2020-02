Notas Mundo UE endurece postura sobre novo acordo com o Reino Unido

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

A UE (União Europeia) endureceu a postura para as conversas iminentes sobre um novo acordo com o Reino Unido, de exigências mais rígidas de garantias de concorrência justa que “sobrevivam à passagem do tempo” à insinuação de exigir de Londres a devolução de bens culturais roubados, de acordo com um esboço visto pela Reuters.

