Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Vagas são para as áreas das Ciências Agrárias, Matemáticas, Humanas (Pedagogia) e de Engenharia Eletroeletrônica Foto: David Alves/Palácio Piratini Foto: David Alves/Palácio Piratini

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) lançou um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de docentes para as unidades em Guaíba, Osório, Santa Cruz do Sul e Vacaria. As inscrições estão abertas até o dia 21 de março e devem ser feitas pela internet.

As vagas são para as áreas das Ciências Agrárias, Matemáticas, Humanas (Pedagogia) e de Engenharia Eletroeletrônica. Para participar do processo seletivo é necessário ter no mínimo o título de mestrado. De acordo com o edital, os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados uma única vez pelo mesmo período.

Os salários para um regime de 40 horas semanais na Uergs correspondem a R$ 7,8 mil para quem tem mestrado e R$ 9,7 mil para quem tem doutorado.

Professores(as) contratados por meio do processo seletivo simplificado devem substituir docentes do quadro efetivo da Uergs que estão em licença maternidade, licença saúde ou em licença interesse.

Para acessar o edital completo do Processo Seletivo Simplificado da Uergs clique aqui.

