Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

Processo seletivo específico oferece 10 vagas para ingresso em 2022/1. Foto: Ufrgs/Divulgação

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) abre ingresso para estudantes indígenas nesta segunda-feira (28). As inscrições podem ser realizadas até 18 de abril no site www.ufrgs.br/coperse/pseindigenas.

São oferecidas 10 vagas destinadas exclusivamente a candidatos indígenas egressos do sistema público de Ensino Médio, sendo uma vaga para cada um dos cursos a seguir: Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) Diurno; Enfermagem; Geografia Licenciatura Diurno; Medicina; Nutrição; Pedagogia Licenciatura; Políticas Públicas Bacharelado Noturno; Psicologia Diurno e Serviço Social Bacharelado Noturno.

As informações completas sobre o PSE Indígenas 2022 estão disponíveis no Manual do Candidato e no edital na página da Coperse.

As provas de Redação e de Língua Portuguesa serão aplicadas no dia 7 de maio, das 14h às 18h, nas cidades de Porto Alegre e de Passo Fundo. O resultado com a listagem final (Listão) dos candidatos será divulgado até o dia 16 de maio de 2022 na página da Coperse.

