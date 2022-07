Rio Grande do Sul UFRGS abre processo seletivo adicional com 560 vagas para cursos de graduação

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Processo abrange 25 cursos, com início das aulas em novembro. (Foto: Divulgação/UFRGS)

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abriu edital de processo seletivo adicional para cursos de graduação. Com inscrição gratuita de 20 de julho a 8 de agosto pelo site ufrgs.br, são 560 vagas para 25 cursos, geradas por estudantes aprovados em fevereiro no vestibular de 2022 mas que não se matricularam.

Interessados em concorrer devem utilizar notas já obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2018 e 2021 ou nos próprios vestibulares de 2018 a 2022. Para o Enem, é necessário escore mínimo de 450 em cada prova objetiva e 500 na redação, ao passo que para o vestibular a condição é não ter sido eliminado do concurso.

O formato proposto segue os mesmos moldes dos processos seletivos do ano passado. Há reserva de vagas para ações afirmativas (cotas), sendo necessário conferir as exigências de cada uma das oito modalidades. No site da instituição de ensino está disponível, inclusive, um simulador para auxiliar nessa consulta.

Como funciona

– Não é aplicada prova, pois o processo seletivo adicional se limita a resultados anteriores. O candidato efetiva a inscrição e a UFRGS realiza a consulta às notas obtidas nos dois processos (Enem e Vestibular) nos anos indicados.

– Ele não escolhe a nota para concorrer: os resultados dos processos são ponderados para o curso pretendido, permanecendo apenas a melhor nota após o cálculo do índice de concorrência. Não é uma média entre todas as notas, mas a utilização do melhor desempenho, não sendo possível mesclar notas entre concursos ou anos distintos.

– A lista preliminar de classificados será divulgada em 16 de agosto e a lista final no dia 25. O semestre 2022/2 começa em 17 de novembro.

Vagas por curso

Segundo a Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da universidade, os cursos com maior número de vagas são: Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (65), Administração Pública e Social (45), Pedagogia (40), Biblioteconomia (38), Engenharia Metalúrgica (37) e Engenharia Química (37). Confira, a seguir, a lista geral em ordem alfabética:

– Administração – Noturno (28).

– Administração Pública e Social – Noturno (45).

– Agronomia (22).

– Arquivologia – Noturno (14).

– Biblioteconomia (38).

– Ciências Atuariais – Noturno (8).

– Ciências Contábeis – Noturno (10).

– Ciências Sociais – Noturno (20).

– Educação Física (16).

– Engenharia de Alimentos (12).

– Engenharia Elétrica (25).

– Engenharia Metalúrgica (37).

– Engenharia Química (23).

– Farmácia (8).

– Física (Licenciatura) – Noturno (14).

– Geografia – Diurno (5).

– Geografia – Noturno (5).

– Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 65).

– Matemática (Licenciatura) – Noturno (27).

– Pedagogia (40).

– Química (37).

– Química (Licenciatura) – Noturno (10).

– Saúde Coletiva – Bacharelado – Noturno (20).

– Teatro (Licenciatura) (3).

– Zootecnia (28).

