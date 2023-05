Rio Grande do Sul UFRGS divulga lista de leituras obrigatórias para o vestibular de 2024

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Quatro obras se juntam a oito do concurso anterior que permanecem na lista Foto: UFRGS/Divulgação

A Coperse (Comissão Permanente de Seleção) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) publicou a lista de obras para as leituras obrigatórias da prova de literatura em língua portuguesa do vestibular de 2024.

Os novos títulos são: “A terra de mil povos”, de Kaká Werá; “Água Funda”, de Ruth Guimarães; “Cem anos de solidão”, de Gabriel García Márquez; e “Um útero é do tamanho de um punho”, de Angélica Freitas.

As quatro obras se juntam a oito do concurso anterior que permanecem na lista. Confira aqui a relação completa.

As demais informações sobre o concurso, como edital, procedimentos de inscrição e data de aplicação das provas, serão divulgadas posteriormente no site da Coperse.

