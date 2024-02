Educação UFRGS divulga o 1º chamamento para vagas remanescentes do SiSU 2024

Candidatos que se inscreveram na lista de espera devem conferir o edital.

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) divulgou nesta sexta-feira (23), o primeiro edital de chamamento para vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) na UFRGS. As vagas são de 2024/1, e os ingressantes relacionados no edital devem realizar o envio de documentos, de acordo com vaga de ingresso, das 9h do dia 24 de fevereiro às 23h59 do dia 29 de fevereiro. O processo é realizado via Portal do Candidato.

A indicação dos documentos comprobatórios está no Edital do SiSU na UFRGS e no Portal Ingresso.

Após o envio, os ingressantes em vagas com autodeclaração étnico-racial e autodeclaração quilombola devem acompanhar as convocações para as sessões presenciais de verificação dessa condição. Os candidatos na condição ‘aguardando vaga’ devem acompanhar o próximo chamamento programado para a partir de 18 de março.

Os chamamentos dos processos seletivos da UFRGS são listados em ufrgs.br/prograd/chamamentos.

Primeira etapa da matrícula

O processo de matrícula de graduação na UFRGS é feito em duas etapas. A primeira fase é realizada com o envio dos documentos obrigatórios pelo Portal do Candidato. Os ingressantes escolhem a opção ‘Primeiro Acesso’ para cadastrar uma senha após o fornecimento das informações solicitadas. Leia sobre recuperação de senha no Portal do Candidato nesta questão do Portal Ingresso.

Até 29 de fevereiro (às 23h59), os ingressantes anexam, nas abas correspondentes, toda a documentação exigida para a sua modalidade de ingresso, em forma de arquivos digitalizados.

Há um bloco de documentos que é obrigatório para todos os candidatos, independentemente da modalidade de ingresso. São eles:

– Certificado de Conclusão e Histórico Escolar Completo do Ensino Médio.

– Documento de identificação atualizado, que contenha fotografia clara do candidato e esteja em bom estado de conservação.

– Declaração de ocupação ou não ocupação de outra vaga em curso de graduação de Instituição Pública de Ensino Superior.

Além desses documentos, aqueles que ingressam nas vagas de Ações Afirmativas devem enviar a documentação referente à sua modalidade de ingresso.

Para auxílio no processo de envio, os candidatos podem procurar os atendimentos online (www.ufrgs.br/ingresso) ou presencial. O atendimento presencial para candidatos em processo de ingresso nos cursos de graduação da Universidade funciona das 9h às 17h (sem fechamento para almoço), de segunda a sexta-feira, no Anexo 1 da Reitoria, no Campus Centro – na Avenida Paulo Gama, 110, em Porto Alegre.

Novos chamamentos

Os candidatos que optaram por aguardar vaga na lista de espera da UFRGS e não foram convocados neste chamamento devem acompanhar os próximos editais. A primeira data está prevista para a partir de 18 de março. O ordenamento, com a classificação dos candidatos, será atualizado no site de Divulgação de Dados de Chamamentos.

Os editais de chamamento serão publicados na página própria da Pró-Reitoria de Graduação, com divulgação no Portal da UFRGS.

