Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

O Listão com os Classificados para as 4.008 vagas do Vestibular será publicado até o dia 30 de janeiro Foto: Divulgação

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou, na tarde desta segunda-feira (16), as médias, os histogramas e as abstenções do segundo dia do Concurso Vestibular UFRGS 2023. A abstenção deste domingo, ficou em 17,9%, semelhante ao índice da edição de 2022 que foi 17,85%. A média mais alta desse segundo dia de aplicação foi na prova de Alemão, com 8,4583, e a mais baixa do dia foi da prova de Física, com 4,4625.

Médias e os histogramas

Em Biologia, a média foi de 6,1622 com desvio padrão de 2,8405. Já na prova de Geografia, a média foi de 6,5275 com desvio padrão de 2,3469. As questões de Química receberam uma média de 5,6329 acertos e tiveram um desvio padrão na marca de 3,2284. Por fim a média de 4,4625 da prova de Física contou com um desvio padrão de 2,2460.

Para avaliar os conhecimentos em Língua Estrangeira Moderna, os vestibulandos escolheram uma entre as cinco opções de idioma. Veja os índices:

Inglês – média 6,3766 e desvio-padrão de 2,7055;

Espanhol – média 6,5212 e desvio-padrão de 2,6857;

Italiano – média 7,8571 e desvio-padrão de 3,4920;

Francês – média 6,7727 e desvio-padrão de 2,9377;

Alemão – média 8,4583 e desvio-padrão de 4,1128.

100% de acerto

Em Inglês, Espanhol, Francês e Alemão nenhum candidato acertou às quinze questões. Na prova de Italiano, um candidato acertou todas as questões. Nos demais testes, houve o seguinte número de candidatos que gabaritaram: Física, 6; Química, 140; Geografia, 4; e Biologia, 44.

O Listão com os Classificados para as 4.008 vagas do Vestibular será publicado até o dia 30 de janeiro. Mais informações estão disponíveis no site do Vestibular, em: vestibular.ufrgs.br.

