Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Interessados têm menos de uma semana, a partir desta sexta-feira, para enviar documentação. (Foto: Ramon Moser/Ufrgs)

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta quinta-feira (9) os editais de convocação para vagas em diversos cursos de graduação, não preenchidas pelo vestibular e processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os documentos necessários devem ser enviados entre as 9h desta sexta-feira (10) e o final da noite da próxima quinta (16), conforme detalhado no site ufrgs.br.

Todas as vagas são para ingresso no primeiro ou segundo semestre deste ano. Se persistirem as oportunidades de ingresso por mneio da modalidade, novos chamamentos estão previstos para 23 de fevereiro.

Como funciona

– O processo de matrícula para os cursos de graduação na UFRGS é feito em duas etapas. Na primeira fase é realizado o envio dos documentos obrigatórios pelo Portal do Candidato.

– Durante o período de 10 a 16 de fevereiro, os interessados anexam, nas abas correspondentes, toda a documentação exigida para a respectiva modalidade de ingresso, na forma de arquivos digitalizados.

– Esses arquivos devem estar legíveis, ter boa qualidade, sem cortes ou rasuras, possuir no máximo 5 MB de tamanho e estar nos formatos .jpg, .jpeg ou .pdf. É possível utilizar scanner ou um telefone celular (com boa resolução de câmera) para as digitalizações.

– Certificado de conclusão e histórico escolar completo do Ensino Médio podem estar em uma mesma folha. O histórico precisa conter carga horária e componente curricular, ou seja, número de horas cursadas e descrição das disciplinas. Também é necessário que esteja assinado pela autoridade competente.

– Esses documentos também são obrigatórios até para o candidato que já possui outro curso superior. Se o candidato concluiu o Ensino Médio no exterior, é necessária a apresentação de Declaração de Equivalência de Estudos.

– Para chamados no Vestibular 2023, excepcionalmente, o candidato que concluiu o Ensino Médio no ano letivo de 2022 e que, no momento do envio da documentação, não tiver o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou o Histórico Escolar completo do Ensino Médio deverá enviar, em caráter provisório, a Declaração Provisória sobre Conclusão do Ensino Médio devidamente preenchida e assinada pela instituição de ensino em que concluiu o Ensino Médio.

– O candidato que postar a declaração provisória deverá enviar posteriormente, no Portal do Candidato, o Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar do Ensino Médio. Durante a etapa de avaliação acadêmica, haverá a necessidade de complementar a informação, e o envio desses documentos deve ser feito dentro desse prazo.

– Declaração de ocupação ou não ocupação de outra vaga em curso de graduação de Instituição Pública de Ensino Superior. Este formulário será preenchido digitalmente no Portal do Candidato. O participante que marcar que ocupa uma vaga em Instituição Pública de Ensino Superior neste formulário terá o prazo de até cinco dias úteis após a matrícula de calouros (segunda etapa) para se desvincular de um dos cursos.

– Quem ingressa nas vagas reservadas por meio de ações afirmativas (cotas) devem enviar a documentação referente à sua modalidade de ingresso. Os documentos necessários para cada caso estão descritos no Edital, no Manual do Candidato de seu processo seletivo ou no Portal Ingresso.

Outros procedimentos

É fundamental estar atento ao prazo informado para a postagem dos documentos no Portal do Candidato, pois o serviço de envio de documentação é interrompido às 23h59 (horário de Brasília) do dia 16 de fevereiro.

O Portal do Candidato foi testado e homologado somente para uso nos navegadores Firefox e Chrome em computadores do tipo PC, não sendo recomendado o uso de celulares ou tablets para enviar a documentação.

Ao finalizar o processo, com o envio para análise, o ingressante receberá um comprovante informando que o processo foi finalizado. O não envio dos documentos nesta etapa leva à perda da vaga.

Após a confirmação do envio, o ingressante deve seguir acompanhando a análise da documentação pelo Portal do Candidato e se apresentar para a etapa definitiva de matrícula, às vésperas do início do semestre de ingresso. A homologação é comunicada por meio do próprio Portal do Candidato.

A segunda etapa de matrícula (calouros) será realizada de acordo com o semestre de ingresso do candidato: entre 28 de abril e 2 de maio para o semestre letivo 2023/1 e nos dias 26 e 27 de setembro para 2023/2. As demais datas, como o início das aulas, estão disponíveis no Calendário Acadêmico.

(Marcello Campos)

