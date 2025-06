Acontece Ulbra atende 559 pacientes de Esteio pelo SUS

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Cardiologia e pneumologia foram as especialidades mais procuradas. Foto: Divulgação/Ulbra Cardiologia e pneumologia foram as especialidades mais procuradas. (Foto: Divulgação/Ulbra) Foto: Divulgação/Ulbra

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Centro de Especialidades da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) atendeu 559 pacientes encaminhados pela prefeitura de Esteio via Sistema Único de Saúde (SUS). Nos primeiros 30 dias de vigência do termo de cooperação, as especialidades de cardiologia (178) e pneumologia (123) foram as que mais tiveram procura no campus Canoas. Com duração de 24 meses, o convênio tem o objetivo de ampliar o acesso da população à área da saúde e proporcionar experiência prática aos estudantes da Universidade.

No complexo com 40 novos consultórios são realizadas consultas e pequenas cirurgias, sem custos. Após a avaliação dos pacientes, os acadêmicos da área da saúde da Ulbra validam os diagnósticos com os médicos especialistas e docentes da Universidade, que fazem a supervisão das atividades. As informações ficam registradas no prontuário eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde de Esteio assegurando a continuidade do cuidado e o histórico do paciente no SUS.

“As práticas favorecem o desenvolvimento das habilidades técnicas e comportamentais dos acadêmicos, o que é essencial para a formação. Ainda fortalecem a relação da Instituição com a comunidade local, promovendo responsabilidade social”, ressalta a coordenadora do Centro de Especialidades, Micheli Meirelles. Para a população, a professora aponta que a parceria traz benefícios como uma abordagem mais rápida e detalhada. “Os atendimentos melhoram a comunicação e a confiança entre profissional e paciente, além de permitirem a redução do tempo de espera”, diz.

Os atendimentos são realizados em dois turnos por acadêmicos da área da saúde da Ulbra. A estudante Ana Luiza Andrade, 21 anos, do 5° semestre, destaca os benefícios da experiência. “Conseguimos ter uma integração entre teoria e prática. A estrutura excelente e climatizada ajuda e traz conforto para os pacientes, pois fazemos os exames físicos. Outro ponto é termos no sistema o histórico de consultas e exames desde 2018. Isso permite um acompanhamento e um melhor diagnóstico”, revela a acadêmica.

A professora de Hematologia da Ulbra Carolina Brum lembra que há pessoas aguardando há dois anos por especialista. “Resolvemos demandas que o médico da Unidade de Saúde não consegue. Os atendimentos são feitos por pequenos grupos de alunos, que discutem os casos com o professor e depois tomam a conduta de pedir exames e indicar o tratamento. Sempre orientamos para um retorno.”

Todos os pacientes são encaminhados à Ulbra após o primeiro atendimento nas unidades básicas de saúde de Esteio. Moradora do bairro Jardim Planalto, Janete Costa Koch, 68 anos, já passou por duas consultas com pneumologista e endocrinologista no Centro de Especialidades. “É a segunda vez que venho. Achei o acesso fácil e fiquei encantada com os atendimentos. Adorei a doutora. Todos os profissionais são muito interessados em saber o que a gente tem. Quero continuar com o atendimento aqui”, comentou.

Consultas por especialidade

– Cardiologia adulta: 178

– Dermatologia: 33

– Endocrinologia: 50

– Gastroenterologia: 17

– Nefrologia: 34

– Neurologia adulto: 19

– Onco-hematologia: 18

– Ortopedia: 30

– Pneumologia: 123

– Reumatologia: 57

Total: 559

