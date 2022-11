Educação Ulbra promove Feira das Profissões para futuros universitários

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Universidade abre as portas para dois mil estudantes do Ensino Médio terem contato com as carreiras que poderão trilhar. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Imagine poder ver de perto uma audiência judicial? Ou conhecer um carro do curso de mecânica automotiva? E, quem sabe, entender o funcionamento prático da profissão de dentista? Ou, ainda, ter contato com algum bichinho da Medicina Veterinária? Essas são apenas algumas experiências que os jovens poderão conhecer de perto durante a Feira das Profissões que acontece de 08 a 10 de novembro no campus da Ulbra, em Canoas.

São esperados cerca de dois mil alunos do Ensino Médio das redes pública e privada de Porto Alegre, Região Metropolitana, Vale dos Sinos e Litoral. Os jovens percorrerão os caminhos da Extensão – Pesquisa – Ensino e Extensão, processo que é a base da aprendizagem na Ulbra.

A Feira das Profissões ainda terá espaços dedicados à educação a distância e Relações Internacionais, trazendo a experiência de intercâmbios, empreendedorismo e inovação, através da Rede Ulbra de Inovação, além da realidade dos estágios profissionais. O evento é aberto à comunidade.

Expoulbra

A Feira das Profissões integra a Expoulbra, evento dedicado a acadêmicos de instituições de ensino de todo o Brasil, iniciantes ou já inseridos no universo da pesquisa e da extensão. Nesta edição, mais de 250 trabalhos foram inscritos e serão apresentados no Salão de Iniciação Científica, Fórum de Pesquisa Científica e Tecnológica e Salão de Extensão. Além disso, a Expoulbra promoverá a Mostra das Ciências e Inovação, na quinta-feira (10), às 14h30, para estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

A comunidade ainda é convidada para duas oficinas gratuitas voltadas à inovação e ao empreendedorismo, que a Ulbratech promoverá na quarta e na quinta-feira (09 e 10), às 19h, com os temas “Como construir um modelo de negócio utilizando o Canva” e “Como elaborar um Pitch para apresentar a sua startup”. As atividades serão conduzidas pelo diretor da Rede Ulbra de Inovação, Alexandre Dias Stroher.

O encerramento da Expoulbra 2022, na quinta-feira, às 19h, receberá um bate-papo com a secretária-adjunta de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) do Rio Grande do Sul, Simone Stulp, também com transmissão pelo YouTube da Ulbra.

Para acompanhar a programação completa da Expoulbra, acesse ulbra.br/expoulbra.

