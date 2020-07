Geral Um cometa poderá ser visto no Brasil a partir desta semana; saiba como

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Cometa Neowise poderá ser visto pelos brasileiros, a olho nu, a partir do dia 22 de julho. (Foto: Reprodução)

O cometa Neowise, descoberto pela Nasa em 27 de março, poderá ser visto pelos brasileiros, a olho nu, a partir do dia 22 de julho (próxima quarta-feira). Nessa data, moradores das regiões Norte e Nordeste poderão melhor vislumbrar o corpo celeste, que ficará mais nítido a partir de 24 de julho no Sudeste e por volta do dia 26 no Sul do País.

Os interessados em ver essa passagem precisam estar atentos porque somente daqui a 6.800 anos é que ele estará por aqui novamente. Outra ressalva é que fenômenos como esse variam muito de um dia para o outro, são imprevisíveis e algumas condições são necessárias para que a cena seja registrada.

No hemisfério norte do planeta, ele provocou um verdadeiro espetáculo. Fotos mostram um luminoso corpo redondo acompanhado por uma cauda igualmente brilhante atravessando os céus da Itália e da República Checa, por exemplo. Na quarta-feira, 15, o Neowise passou sobre as Seven Magic Mountains, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos.

“No hemisfério norte foi um show, muito bonito, mas nada garante que será assim no hemisfério sul, porque à medida que os dias vão passando, o cometa vai se afastando do Sol e ficando mais fraco”, explica o astrofísico Roberto Dell’Aglio Dias da Costa, do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP).

É o astro-rei que faz os cometas serem vistos. Compostos por um núcleo de gelo, o calor solar provoca a sublimação desse material, transformando-o de sólido para gasoso. O gás que sobe pela superfície do corpo dá a visão do brilho que rasga o céu em sua passagem. Quanto mais longe do Sol, menos partes são desprendidas e menos visível ele fica. Longe do Sol, ele é apenas uma grande pedra fria.

O Neowise, ou C/2020 F3, recebeu o mesmo nome do telescópio espacial, lançado pela Nasa em 2009, que o descobriu em 27 de março deste ano. A partir daí, começou-se um estudo sobre o objeto para classificá-lo e estimou-se que esse cometa tem uma órbita de, aproximadamente, 6.800 anos. Ou seja: esse é o tempo que ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol.

Como ver o cometa

Segundo o astrofísico do IAG-USP, a previsão é que o cometa Neowise fique visível nas datas indicadas depois do pôr do sol, bem junto ao horizonte, no sentido noroeste. Será preciso olhar para o ponto em que o Sol está se pondo e direcionar os olhos um pouco para a direita. “Como vai ser muito baixo no horizonte, o observador tem de procurar um horizonte que esteja limpo, sem prédios e um lugar escuro, sem iluminação artificial, em noite sem nuvens”, indica Costa.

Ele adianta que não será fácil ver, mas um binóculo comum ou uma luneta podem ajudar. O que se verá é uma forma característica: uma cabeça brilhante com cauda, fácil de identificar em meio a estrelas. Para a próxima semana, o clima deve ajudar a ter um céu com poucas nuvens. Costa diz, ainda, que quem estiver nas regiões Norte e Nordeste verá o cometa melhor do que quem estiver no Sudeste, que por sua vez terá uma visão mais nítida de quem mora no Sul.

A olho nu, a pessoa terá a impressão de que o corpo celeste está imóvel em relação ao fundo estrelado, mas caso faça uso de um binóculo, será possível ver um movimento lento no céu. Esse instrumento óptico é o mais indicado para observar os cometas em comparação com telescópios, por exemplo, diz Costa.

Ele também recomenda que as lentes sejam transparentes, que têm melhor uso para a noite, diferente das alaranjadas que são mais ideais para o dia. Caso o observador opte por um telescópio, o astrofísico faz um alerta: “não se deve nunca, em hipótese alguma, apontar o telescópio ou luneta para o Sol, porque isso pode causar lesão permanente na retina”. Seguindo essas dicas, é até possível ver o cometa por mais de um dia seguido, mas a cada um deles a visão será pior no horizonte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

