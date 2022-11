Inter Um dos destaques do Inter na temporada, o meia Maurício é alvo de sondagem por clubes europeus

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Contratado em 2020, jogador de 21 anos teve atuações de destaque nesta temporada. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Um dos destaques na campanha que levou o Inter ao vice-campeonato brasileiro deste ano, o meia Maurício estaria no radar do Real Madrid (Espanha). A informação circula entre sites e jornais europeus, que mencionam uma possível oferta à direção colorada nas próximas semanas.

Também há rumores de que o jogador paulista de 21 anos despertou a atenção do Arsenal (Inglaterra). Tanto este último quanto o próprio Real Madrid já enviaram olheiros para acompanhar em Porto Alegre o duelo entre Inter e Palmeiras, vencido pela equipe anfitriã por 3 a 0 – Maurício deu o passe para o primeiro gol e marcou o segundo.

Há também um interesse manifestado pelo Bragantino-SP, que também terminou o Campeonato Brasileiro em décimo-quarto lugar na tabela. Seus cartolas já teria apresentado inclusive uma proposta.

Recentemente, o jovem meia recusou adotar a cidadania paraguaia para vestir a camisa do país-vizinho (no qual seu pai tem nacionalidade). Ele nutre o sonho de atuar pela Seleção Brasileira, que em um futuro próximo terá pela frente a Olimpíada de Paris (França) em 2024 e a Copa do Mundo de 2026 (Estados Unidos, México e Canadá).

Trajetória

Após iniciar a carreira profissional Desportivo Brasil (2019), na cidade de Porto Feliz (SP), Maurício despontou no Cruzeiro, que o negociou com o Inter em novembro de 2020, em uma troca pelo atacante William Potkker. O meia assinou contrato até 2025.

Em 2021, ele foi alternando partidas como titular ou reserva. A chegada do técnico Mano Menezes ao clube gaúcho, em abril deste ano, coincide com sua melhor fase no clube gaúcho, correspondendo com atuações elogiadas as chances recebidas desde o apito inicial.

Na temporada que se encerrou no último domingo, o meia deixou sua marca em cinco assistências e nove gols – alguns deles à distância, com chutes bem colocados.

