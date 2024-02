Porto Alegre Um dos mais tradicionais de Porto Alegre, o Colégio Rosário completa 120 anos

6 de fevereiro de 2024

Estima-se que mais de 75 mil alunos já tenham estudado na escola. (Foto: Divulgação)

Uma das mais tradicionais instituições de ensino de Porto Alegre, o Colégio Marista Rosário completa nesta quarta-feira (7) 120 anos de atuação. A estimativa é de que mais de 75 mil alunos tenham estudado na escola, que iniciou suas atividades nas dependências da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Centro da cidade, e tempos depois migrou para a sede definitiva no vizinho bairro Independência.

Hoje situado em um complexo de três estruturas prediais, o Rosário atende a quase 3 mil alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. “É uma das maiores escolas da rede nacional de ensino Marista no Brasil e o segundo maior colégio privado do Rio Grande do Sul”, ressalta o texto de divulgação.

O colégio foi fundado em 1904 por religiosos da Congregação Marista vindos da França. Na capital gaúcha, os irmãos religiosos ocuparam duas salas em cima da sacristia da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na rua Vigário José Inácio, dando início às atividades da escola – atendendo primeiramente cerca de 45 meninos da paróquia que não tinham acesso à educação.

Em 1927, estabeleceu-se na avenida Independência. Transcorridas duas décadas após a construção do primeiro edifício, foi inaugurado o segundo, em continuação ao anterior e prosseguindo até a rua Irmão José Otão. Ali funcionaram as aulas do Curso Colegial e dos cursos iniciais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Desde a época dos bondes que subiam a via – então repleta de casarões – à nova configuração da área, com prédios residenciais e comerciais, além de um intenso fluxo de veículos, o Rosário permanece no local até hoje, com seu prédio histórico, ao lado da Praça Dom Sebastião.

