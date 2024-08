Brasil Um em cada dez brasileiros teve o celular roubado ou furtado em 12 meses

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

Mais da metade dos entrevistados diz que já deixou de circular em determinadas áreas ou horários com medo desses crimes. (Foto: Reprodução)

Uma estimativa do Instituto Datafolha apontou que um a cada dez brasileiros teve o telefone celular roubado ou furtado num período de 12 meses, entre julho de 2023 e junho deste ano. Cerca de 2.508 pessoas com mais de 16 anos foram entrevistadas em todas as regiões do Brasil, entre os dias 11 e 17 de junho.

Dados apontaram ainda que 9,2% dos entrevistados responderam que tiveram o celular furtado ou roubado no ano anterior à data da pesquisa. Além disso, 15% que revelou já ter sido vítima desses crimes são moradores das capitais. Outros 6% moram no interior. Entre moradores de cidades com mais de 500 mil habitantes, mesmo que não sejam capitais, são 14%.

O Datafolha projeta ainda que 14,7 milhões de pessoas tenham sido vítimas durante o período pesquisado, com base na proporção de entrevistados que relatou roubos e furtos e o tamanho da população. Isso equivale a pelo menos 1.680 celulares levados por criminosos a cada hora no País.

Os números superam em mais de 14 vezes a quantidade de registros de ocorrência por roubo e furtos de celular por ano no Brasil. No ano passado, segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 937 mil roubos e furtos no país ao longo de 2023.

Outro destaque da pesquisa aponta que uma parcela de vítimas não registra a ocorrência. Entre os entrevistados, só 55% responderam que fizeram algum registro do roubo ou furto do celular — ou seja, a subnotificação seria de 45% dos casos.

Cerca de 53% disseram ainda que já deixou de circular em determinadas áreas ou horários com medo de ter o celular roubado ou furtado. Só dois em cada dez entrevistados (21%) diz que seu possui seguro contra roubo ou furto do smartphone, ou seja, 79% não está protegida financeiramente contra esse delito. O Datafolha projeta ainda que o prejuízo à população causado pelos crimes foi de R$ 22,7 bilhões ao longo de 12 meses.

A pesquisa foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Folha de S.Paulo para avaliar o impacto dos crimes na internet e contra o patrimônio no País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Esses e outros resultados devem ser apresentados nesta próxima quarta-feira (14) durante o 18º Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em Recife (PE).

