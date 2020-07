Mundo Um em cada quatro habitantes de Lima está infectado pelo coronavírus, diz o governo do Peru

26 de julho de 2020

Com 33 milhões de habitantes, o Peru registra mais de 379 mil casos confirmados de coronavírus.

Um em cada quatro habitantes de Lima e de Callao, no Peru, estão infectados com o coronavírus, informou o Ministério da Saúde do país neste domingo (26).

“Um total de 2,7 milhões de habitantes está infectado com a Covid-19, o que representa 25,3% da população de Lima e Callao”, apontou uma pesquisa do CDC (Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças) do Ministério da Saúde.

César Munayco, especialista do CDC, disse que 74,7% da população de Lima e Callao ainda está suscetível à contração do vírus, de modo que 7,9 milhões de pessoas poderiam ser infectadas se não cumprirem medidas preventivas, como o uso de máscaras e lavagem frequente das mãos.

O estudo realizou testes sorológicos e moleculares em 3.118 pessoas de 43 distritos de Lima e sete de Callao entre 28 de junho e 4 de julho. Na região metropolitana de Lima, onde vivem 10 milhões de pessoas, houve 185.156 infecções, tornando-a a área mais afetada do país, segundo a pesquisa.

Com 33 milhões de habitantes, o Peru registra mais de 379 mil casos e 18 mil mortes por coronavírus. É o segundo país com mais infecções na América Latina depois do Brasil e o terceiro em mortes.

