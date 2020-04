Notícias Um estudo indica que o trânsito de veículos na Região Metropolitana de Porto Alegre aumentou nos últimos dias

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Constatação tem por base dados do aplicativo Waze de localização. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Um estudo realizado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) indica que o trânsito de veículos diminuiu na Região Metropolitana de Porto Alegre nos primeiros dias de medidas restritivas de combate ao coronavírus, mas tem aumentado ultimamente. A constatação tem por base dados obtidos por meio do aplicativo Waze, que fornece localização por sistema de GPS.

O levantamento detalha que na data de início das restrições mais intensas (16 de março), o movimento caiu somente 2% na comparação com dias úteis pré-pandemia. Passadas duas semanas, entretanto, esse índice baixou vertiginosamente em 85%: se antes 98% dos carros, motocicletas e outras modalidades estavam circulando, no final de março apenas 15% haviam saído das garagens, calçadas e estacionamentos.

Com a chegada do mês seguinte, porém, a movimentação se intensificou: no dia 6 de abri, uma segunda-feira, os mapas de georeferenciamento do Waze mostraram uma redução de “apenas” 70% no tráfego, o que significa 30% dos veículos de voltaram às ruas e avenidas – pouco em termos absolutos mas uma alta considerável em tempos de pandemia e isolamento social.

Outro aspecto interessante é que, desde o início das restrições à circulação urbana, o dia de menor movimento não foi um sábado, domingo, mas uma terça-feira, 24 de março, data em que 12% de veículos estavam nas ruas. Já a maior vai-e-vem de veículos foi registrado em um domingo, 5 de abril, quando 66% estavam a plenos motores.

As segundas-feiras aparecem no estudo como o dia da semana com menor trânsito. Porém, no decorrer da quarentena os números têm diminuído. No dia 23, 16% de veículos saíram às ruas. Na semana seguinte, 30 de março, 15%. Mas, uma semana depois, na segunda dia 6 de abril, o número aumentou para 70%.

Abrangência

A pesquisa realizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento não abrangeu apenas Porto Alegre e regiões próximas. A capital gaúcha é uma das metrópoles da América Latina incluídas no estudo, cujo objetivo é mapear (literalmente) os efeitos do coronavírus sobre a mobilidade urbana nos grandes centros populacionais do continente.

Para a realização do levantamento com base no Waze, foi adotada como medida o período de um dia inteiro (24 horas), sem a segmentação por horários ou trechos específicos, por exemplo.

Na Região Sul, Porto Alegre foi a cidade com maior aumento no índice do aplicativo de navegação por satélite nos últimos dias. Já a capital catarinense Florianópolis reduziu desde o começo deste mês, após registrar um aumento moderado. No que se refere ao Brasil, de um modo geral o trânsito voltou a subir na última semana, o que representa uma tendência diferente da verificada em outros países latinoamericanos.

(Marcello Campos)

