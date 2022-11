Rio Grande do Sul Um mês depois de receber quase 159 milhões de reais na Mega, apostador gaúcho retira o prêmio

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Jogo lotérico foi realizado por caxiense por meio do site da Caixa. (Foto: Divulgação/Caixa)

Praticamente um mês após se tornar um dos dois acertadores das seis dezenas do concurso nº 2.525 da Mega-Sena, um apostador não identificado de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) enfim resgatou o prêmio: R$ 158,9 milhões e “uns quebrados”. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias oficiais no Brasil.

O novo milionário não fez seu jogo em agência lotérica, mas por meio do site do banco estatal (caixa.gov.br). Isso torna ainda mais difícil para os curiosos de plantão saber algum detalhe sobre as circunstâncias da aposta – como o local onde foi realizada, por exemplo.

Já o outro contemplado registrou seu jogo na cidade de Fernandópolis, no Interior de São Paulo. Os números, sorteados na noite de 1º de outubro (sábado), foram 04, 13, 21, 26, 47 e 51. Na ocasião, a Mega estava acumulada há 14 sorteios.

Os ganhadores de prêmios pagos por essa e outras modalidades de jogos administrados pelo banco têm prazo de 90 dias para sacar ou manter o dinheiro aplicado. Quando isso não ocorre, perde-se o direito ao valor (que é então destinado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Sorteio desta semana

No sábado passado (29), a Mega-Sena pagou quase R$ 132 milhões a um único apostador, de São Paulo. A modalidade lotérica estava acumulada por oito sorteios seguidos – a última vez em que alguém acertou todas as seis dezenas havia sido justamente na ocasião em foram contemplados o gaúcho e o paulista, no começo do mês.

O próximo concurso (nº 2.535) será realizado na noite desta quinta-feira (3), devido ao feriado nacional na véspera (2 de novembro, Dia de Finados). A quantia oferecida é de R$ 43 milhões.

(Marcello Campos)

