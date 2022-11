Política “Brasil se expressou livre e democraticamente”, diz presidente da Argentina após reunião com Lula

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Alberto Fernández veio ao Brasil apenas para cumprimentar o colega brasileiro pela vitória na eleição do último domingo Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Alberto Fernández veio ao Brasil apenas para cumprimentar o colega brasileiro pela vitória na eleição. (Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta segunda-feira (31) com o presidente argentino, Alberto Fernández, em um hotel de São Paulo. Fernández veio para o Brasil para parabenizar Lula pela vitória.

Nas redes sociais, o presidente argentino comentou o resultado da eleição brasileira e divulgou vídeos do encontro com Lula. “O Brasil se expressou livre e democraticamente. Democraticamente, elegeram um extraordinário líder latino-americano. Preservar a democracia é a primeira coisa que devemos fazer, e cuidar da vontade popular é fundamental para pensar o progresso da América Latina”, disse o presidente argentino durante a reunião.

Primeira visita

De acordo com o jornal “La Nación”, é a primeira vez que Alberto Fernández viaja ao Brasil desde que assumiu o cargo, em 2019. Ele nunca teve um encontro bilateral presencial com Jair Bolsonaro (PL), com quem teve desentendimentos, principalmente em 2020, na pandemia.

Ainda conforme o jornal, os detalhes do encontro entre Lula e Fernández foram coordenados por Daniel Scioli, ex-vice-presidente da Argentina, e Celso Amorim, ex-chanceler brasileiro e assessor internacional do ex-presidente. Scioli entregou há algumas semanas um roteiro de um plano de integração para Amorim, que poderá voltar a ter um papel de peso no Planalto.

Retribuição

Em um vídeo divulgado nas redes sociais da Casa Rosada, sede da Presidência argentina, Fernández contou que foi informado por Lula de que a primeira viagem feita por ele como presidente do Brasil será para a Argentina.

“Ele me deu a enorme alegria de me contar que sua primeira visita será a Argentina. Me disse também que vai nos visitar antes de assumir e ele sabe que a Argentina é sua casa”, disse aos jornalistas.

