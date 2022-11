Política Lula envia emissários para negociar encontro com o presidente da Câmara dos Deputados ainda nesta semana

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Lula sugeriu agenda com Arthur Lira para esta terça (1º) ou quinta-feira (3). (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou emissários para negociar um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ainda nesta semana. Não há definição sobre o local da conversa — se em Brasília (DF) ou em São Paulo (SP) —, mas o petista faz questão que a reunião ocorra pessoalmente.

Segundo pessoas envolvidas na negociação, Lula quer tratar com Lira sobre o andamento da transição e buscar apoio para encontrar saídas para incluir no orçamento de 2023 o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600 e reajuste do salário mínimo acima da inflação — duas das suas principais promessas de campanha. De olho na reeleição à presidência da Casa, Lira está aberto a dialogar e não irá impor barreiras para tentar se aproximar de Lula, avaliam aliados do deputado.

Além de petistas com quem Lira já tem interlocução, o deputado federal Neri Geller (PP-MT) também irá trabalhar para aproximar Lula de Lira. Na tarde dessa segunda-feira (31), o parlamentar, que fez campanha pelo presidente eleito, esteve na residência oficial e levou uma mensagem a pedido do vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Lula e Alckmin fizeram chegar a Lira que ficaram satisfeitos com a posição do presidente da Câmara ao se pronunciar sobre o resultado das eleições. Alckmin afirmou a interlocutores que Lira teve “postura de estadista” e pediu Geller para levar este recado. Ao receber o elogio do paulista, Lira ligou para o o vice de Lula para agradecer. Alckmin não atendeu a chamada no momento, mas o próprio Lira deve insistir no contato.

Nessa segunda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), também afirmou que está aberto ao diálogo com Lula.

Trinta minutos após o TSE confirmar a vitória de Lula no domingo, Lira foi o primeiro chefe de poder a se pronunciar sobre o resultado da eleição. Ao falar, parabenizou o presidente eleito.

“Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz dos todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas”, declarou.

Na ocasião, Lira estava ao lado do líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR), do líder do seu partido, André Fufuca (PP-MA), e dos deputados Celso Sabino (União-PA), Felipe Carreras (PSB-PE), Danilo Forte (União-CE) e Hugo Leal (PSD-RJ).

