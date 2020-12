Rio Grande do Sul Um novo decreto municipal proíbe aglomerações em espaços públicos e particulares de Uruguaiana

Regras também impedem a permanência de pessoas em locais públicos abertos.

Por meio do decreto municipal nº 576/2020, a prefeitura de Uruguaiana (Fronteira-Oeste gaúcha) apertou as medidas restritivas às atividades, a fim de conter a pandemia de coronavírus na cidade, localizada na divisa com a argentina Paso de Los Libres. As medidas, já em vigor, são válidas por uma semana e incluem a proibição de aglomerações em espaços públicos e privados.

Na semana passada, a prefeitura já havia editado um decreto com regras mais rigorosas, incluindo penalidades como multas e cassação de alvará para estabelecimentos comerciais que desrespeitem as restrições sanitárias.

As novas regras levam em conta problemas como o aumento da incidência de contágio por Covid e da taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, bem como a procura pelo sistema local de saúde por pessoas com sintomas de Covid, que mais do que dobrou nos últimos dias.

A prefeitura menciona, ainda, “a impossibilidade de aumento da capacidade hospitalar instalada, em decorrência da falta de profissionais habilitados e a consequente redução da capacidade de resposta do sistema de saúde municipal aos novos casos de contágio. Confira, a seguir, as principais determinações formalizadas pelo documento, que tem a rubrica do prefeito Ronnie Peterson:

– Até o dia 16 de dezembro, fica expressamente vedada a permanência de pessoas nos locais públicos abertos, tais como ruas, calçadas, calçadão, parques, praças, largo da estação rodoviária municipal, orla do Rio Uruguai e similares, bem como a prática de exercícios físicos na ciclovia e no Parque Dom Pedro II, sendo permitido apenas a sua circulação;

– Também está proibido o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial ou de prestação de serviços, sendo ele essencial ou não, de forma presencial ou remota (tele-entrega, pegue e leve e drive thru), durante o período das 22h até as 7h, salvo farmácias e estabelecimentos que prestem serviços emergenciais de saúde para atendimento de pessoas e animais. Restaurantes e lancherias podem funcionar exclusivamente por tele-entrega entre 22h e 23h;

– Fica impedido todo e qualquer tipo de confraternização e festividade particular, inclusive em âmbito comercial, independentemente da sua característica, condições ambientais e duração.

Prefeito infectado

Na segunda-feira, o prefeito reeleito Ronnie Mello (Progressistas), 38 anos, voltou a receber teste positivo de coronavírus, quase sete meses depois de um primeiro contágio. A informação foi confirmada oficialmente após exames – os sintomas se manifestaram no sábado e, desde então, ele já estava em isolamento domiciliar.

A primeira-dama Paolla Mello, que é médica, também foi contaminadas e cumpre quarentena em casa. Ambos passam bem, de acordo com uma nota divulgada pela administração municipal:

“O mundo vive um momento delicado e Uruguaiana faz parte desse contexto em que prevenção, conscientização e informação são fundamentais. Ressaltamos a importância da máscara, álcool-gel e distanciamento social. Os cuidados individuais e coletivos são essenciais para evitar o contágio. Seguimos mobilizados e unidos contra a Covid”.

Embora o caso seja tratado pelo Executivo municipal como o primeiro registro de reinfecção no município, a 10ª CRS (Coordenadoria Regional de Saúde) ressalta que ainda não é possível confirmar esse fato. Até porque deve ser levada em conta a hipótese de que o primeiro exame (realizado em 15 de maio) pode ter resultado, na verdade, um “falso positivo” causado por síndrome gripal comum .

Fontes oficiais como a própria SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Rio Grande do Sul trabalham com o parâmetro de que a reinfecção só pode ocorrer quando o coronavírus é detectado por dois testes do tipo “RT-PCR” com intervalo mínimo de três meses entre cada um.

(Marcello Campos)

