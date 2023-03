Geral Um país não cresce por causa dos juros e do câmbio, e a política econômica tem de ter moderação, diz o economista Marcos Lisboa

23 de março de 2023

Segundo economista, a condução “equivocada” da política macroeconômica pode “estragar a vida de um país”. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Política econômica precisa ter “moderação”, afirmou o economista Marcos Lisboa, que foi secretário da área do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005, durante o “Encontros de Valor”, evento promovido pelo jornal Valor Econômico em parceria com a XP Empresas.

“A política macroeconômica não gera crescimento. País não cresce por juros e câmbio, isso está em toda a literatura aplicada. Não é isso que faz o país crescer”, afirmou.

A condução “equivocada, afobada, açodada” da política macroeconômica por interesses de curtíssimo prazo, porém, “essa sim pode estragar a vida de um país”, alertou.

“País que não consegue ter estrutura fiscal de longo prazo arrumada, em que a política monetária é errática, que acaba tendo inflação muito alta, aí, o país sofre”, disse, citando como exemplos a Argentina e a Turquia e o próprio Brasil nos anos 1980.

Houve um “susto grande” com a realidade do mercado de crédito de pequeno porte no Brasil, o que deve gerar uma “ressaca”, afirmou Lisboa.

O crédito para varejo no Brasil “não é muito rentável” e “é um negócio muito difícil”, segundo Lisboa, que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005. “Crédito no Brasil é inacreditavelmente difícil”, disse, citando altas taxas de inadimplência e fraude e, por outro lado, baixas penalidades.

Ocorreu, segundo Lisboa, uma “invasão de novos entrantes” no mercado de crédito, que foram para o que ele chamou de “varejinho”.

“Uma parte do mercado de crédito e alguns bancos grandes foram atrás desses entrantes, disputando esse ‘mercadinho’, cartão de crédito para pessoa física pequena, pequena pessoa jurídica. E acho que todo mundo tomou um susto. Acho que houve um susto grande com a realidade brasileira, as pessoas ignoraram e acho que vai ter uma ‘ressaca’ nesse ‘mercadinho’”, afirmou, observando que alguns bancos grandes já apresentaram esse “sofrimento” em seus balanços.

No período de juros muito baixos, boas empresas aproveitaram para renegociar suas dívidas de prazos mais longos, mas muitas outras acabaram não fazendo isso, segundo Lisboa. “Quando a curva muda, você é pego no contrapé”, disse, em referência à guinada no ciclo monetário para alta dos juros. Além disso, apontou, houve mudanças importantes no mercado de crédito brasileiro, no que diz respeito a questões legais e regulatórias.

Para ele, uma agenda de crédito “bacana” precisa enfrentar as causas da inadimplência alta no Brasil e da leniência que o país tem com inadimplência e fraude no mercado pequeno, “o que gera problemas severos e exclui as boas pequenas empresas e os bons consumidores do mercado”, observou.

Sobre a possibilidade de uma nova crise financeira global, Lisboa disse que “algo muito grave” como o que aconteceu em 2008 não parece ser o que está em curso.

A quebra recente de bancos americanos tem relação com questões específicas de gestão de risco, disse, enquanto o Credit Suisse já vinha apresentando dificuldades há um tempo.

Apesar disso, Lisboa reforçou que, na pandemia, em conjunto com juros baixos, houve excessos. “As pessoas acham que [a situação de juros baixos] é para sempre, gastam demais, se comprometem. A consequência do excesso, em parte, foi inflação muito alta e teve de haver uma reação com juros muito altos do outro lado. É o pior dos mundos”, afirmou.

Esse é o problema de se errar em política econômica, apontou Lisboa. “Aquele excesso cobriu um preço caríssimo”, disse, ponderando que ser “engenheiro de obra pronta” também é mais fácil. As informações são do jornal Valor Econômico.

