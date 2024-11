Política “Uma coisa muito justa”, diz Lula sobre a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Lula reforçou que a medida ainda será analisada pelo Congresso Nacional Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula reforçou que a medida ainda será analisada pelo Congresso Nacional.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês, uma de suas promessas da campanha eleitoral, é “uma coisa muito justa”.

“A gente está fazendo, junto com essa política de contenção, uma política de renda para tentar dar uma ajeitada na casa. Estamos isentando as pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês de pagar Imposto de Renda, que são mais de 70 milhões de pessoas”, disse o presidente.

“Estamos fazendo uma coisa correta, justa. E, obviamente, a gente vai ter de cobrar um pouco mais de imposto das pessoas mais ricas, o que é normal. Não tem nenhum problema”, completou o petista.

Lula reforçou que a medida ainda será analisada pelo Congresso Nacional. “Isso vai para o Senado, para a Câmara, vamos trabalhar para tentar ver se a gente consegue tornar esse país um pouco mais justo, mais humano, mais fraterno”, disse o presidente.

As declarações foram dadas durante o evento de lançamento do programa Periferia Viva, no Palácio do Planalto, em Brasília. A iniciativa é um programa de urbanização de favelas com foco em quatro eixos: infraestrutura urbana; equipamentos sociais; fortalecimento social e comunitário; e inovação, tecnologia e oportunidades.

2024-11-29