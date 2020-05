Notícias Uma exposição na internet apresenta objetos encontrados durante escavações arqueológicas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Maioria das peças foram desenterradas no Centro Histórico da Capital. (Divulgação/PMPA)

A Coordenação de Artes Plásticas da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) de Porto Alegre abre na próxima terça-feira (12) a exposição virtual “Ex-passado – Plano de Expansão”, da artista visual Rochelle Costi. Planejada inicialmente para ocupar o porão da Pinacoteca Aldo Locatelli (Paço Municipal) durante as comemorações da Semana de Porto Alegre, a mostra foi adaptada para as mídias digitais em função da pandemia do novo coronavírus.

As postagens serão realizadas nas terças-feiras dos meses de maio e junho, nas redes sociais da CAP. Agora apresentada em formato de vídeo, a mostra exibe o material encontrado em escavações no Centro Histórico e que abrangem desde a época pré-colonial até os séculos 18 e 20, que coincidem com a fundação e desenvolvimento da cidade.

Dentre os locais de pesquisa estão a Praça Brigadeiro Sampaio, a Santa Casa de Misericórdia, o Mercado Público Central e o próprio Paço dos Açorianos, onde a exposição deve apresentada fisicamente pela SMC, em data a ser confirmada posteriormente, já que as medidas restritivas em vigor desde março exigem isolamento social.

Guardião dos acervos citados, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo disponibilizou o material para pesquisa e registro das cinco peças selecionadas. O lote inclui, ainda, uma peça encontrada na Ponta do Arado, na Zona Sul, onde se encontra uma comunidade indígena Mbya Guarani.

De acordo com Rochelle, a mostra busca revisar as relações entre a população porto-alegrense, os objetos e o espaço da cidade a partir de dejetos encontrados em escavações arqueológicas em locais às margens do Guaíba, onde o descarte de lixo era permitido pelo Código de Posturas, entre os séculos 18 e 19.

Uma primeira fase foi desenvolvida a partir de peças do século 19, selecionadas entre mais de 100 mil fragmentos da escavação na Praça Rui Barbosa. Esteve em exibição entre novembro e dezembro de 2019, no Centro Popular de Compras Pop Center, construído exatamente sobre o terreno da escavação.

A artista

Como artista multimídia, Rochelle Costi trabalha com fotografia, vídeo e instalação. A sua concepção de fotografia traz referências à prática do colecionismo, o que se reflete diretamente em seu trabalho, geralmente organizado em séries. Ela tem na observação do cotidiano um ponto de partida, ativando a percepção do espectador pelo estranhamento e pela

identificação com os elementos apresentados.

A busca pela ressignificação do improviso e da informalidade populares, potencializando a percepção das relações entre as esferas pública e privada, por meio da pesquisa no contexto urbano, está presente em toda sua trajetória como em “Quartos – São Paulo” (Bienal de São Paulo de 1998), “Pratos Típicos” (Arte Cidade 2, de 1987) e “Dinâmica comum” (Instituto Tomie Ohtake, 2005).

Para conferir o evento virtual, basta acessar as páginas da Coordenação de Artes Plásticas da SMC nas redes sociais Fecebook e Instagram, bem como o site oficial www.pinacotecaspoa.com. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail acervo@portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

