Notícias Uma organização não governamental de Porto Alegre é investigada por suspeita de golpe contra a Fasc

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Agentes cumpriram mandados em uma creche comunitária na Zona Sul. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Na manhã desta segunda-feira (27), a Polícia Civil deflagrou a operação “Socialis”, que investiga a suspeita estelionato contra a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) de Porto Alegre por parte de uma ONG (Organização Não Governamental). Estima-se que o golpe tenha desviado mais de R$ 40 mil dos cofres da entidade. Até o momento, foram apreendidos diversos documentos relacionados ao suposto crime.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na sede da própria Fasc e em um endereço no bairro Teresópolis (Zona Sul da capital gaúcha), para busca de provas, especialmente no que se refere à apresentação de notas fiscais falsas à Fundação, em ações de fomento a atividades de interesse social.

A ofensiva é realizada por meio da 1ª Decor (Delegacia de Combate à Corrupção), da Divisão Estadual de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, do Deic (Departamento de Investigações Criminais). Somente nesta segunda-feira, ao menos 20 agentes participaram da operação.

Pessoas físicas e jurídicas

De acordo com o delegado Max Otto Ritter, a investigação teve início no final do ano passado, a partir do recebimento de documentos indicando que pessoas físicas e jurídicas estariam justificando despesas por meio de comprovantes “frios”. O objetivo era desviar valores prestados pela Fasc em creches comunitárias e associações de moradores, por exemplo.

“A repressão a esse tipo de delito é de grande importância, pois, além de gerar prejuízo aos cofres públicos, mostra que podem ter ocorrido desvios de valores que deveriam ser empregados em atividades sociais, crime que acaba deixando ainda mais vulneráveis as comunidades que deveriam ser auxiliadas”, assinalou Ritter.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias