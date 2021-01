O presidente dos EUA, Donald Trump, perdeu a eleição para seu adversário democrata, Joe Biden, e seus esforços para derrubar esse resultado nos tribunais fracassaram.

Nessa quarta-feira (6), os votos eleitorais de cada Estado seriam contados no Congresso — um procedimento tido apenas como protocolar, sem chances de mudar o resultado.

Porém, vândalos inflamados pelo próprio Trump, organizaram uma manifestação em frente ao Capitólio e invadiram o Congresso. A sessão de contagem dos votos eleitorais precisou ser interrompida, mas foi retomada ainda na noite dessa quarta, com um grande aparato de segurança.

Conversas com cerca de duas dúzias de eleitores republicanos no Estado do Kansas, no Meio-Oeste americano, revelam como eles enxergam o mundo. A maioria sentiu que foi enganada, e que as instituições democráticas, especialmente o processo eleitoral, não funcionam.

Eleitores republicanos, seja no Kansas ou em outros lugares, acreditam que Trump venceu a eleição ou não tem certeza do vencedor, sugere uma pesquisa da Northeastern University.

Jackie Taylor, de 59 anos, editor do Linn County News, em Pleasanton, diz que a eleição foi roubada: “A coisa toda é suja. Você tem um cara que foi eleito em circunstâncias sujas e agora ele é presidente”.

Quando questionados sobre por que achavam que a eleição foi fraudada, muitos disseram ter recebido notícias da Newsmax, One America News e outros meios de comunicação que divulgaram reportagens sobre supostas fraudes de eleitores. Essas empresas de mídia eram relativamente obscuras até Trump assumir o cargo.