Notícias Uma parceria entre o governo gaúcho e a Sociedade Brasileira de Geriatria deve resultar em um projeto inovador para idosos com doença de Alzheimer

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Estado tem quinta maior expectativa média de vida do País (78 anos). (Foto: Agência Brasil)

Uma parceria entre o governo gaúcho e a seccional gaúcha da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul) deve resultar em um projeto inovador na área de saúde do idoso, com ênfase em orientações a familiares e cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer e outras demências. O tema foi tratado em uma reunião com a titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergmann.

Participou do encontro o presidente da SBGG no Estado, João Singer, acompanhado pelo jornalista e escritor Fernando Aguzzoli Peres, representante do Instituto Global Brand Healdt/Atlantic Fellows, organizações internacionais que atuam no setor. Eles entregaram à secretária exemplares do novo livro de Aguzzoli sobre o assunto,”Vovô é Um Super-Herói”.

“Como a expectativa de vida da população gaúcha aumenta a cada ano, o governo do Rio Grande do Sul considera o atendimento à saúde do idoso uma prioridade nesta gestão”, frisou a titular da pasta. Ainda segundo ela, a ideia é firmar uma parceria interinstitucional para efetivar um serviço com atendimento por telefone, incluindo a disponibilização de uma linha de socorro aos familiares e cuidadores, já começando pela rede básica de saúde.

Estatística

A legislação brasileira considerada como idoso o cidadão com idade igual ou superior a 60 anos. Atualmente, a expectativa média de vida no entre a população gaúcha é de 78 anos, o que coloca o Estado em quinto lugar no ranking nacional desse questito. No topo aparece a vizinha Santa Catarina, com 79,4 anos.

Já a menor média pertence ao Maranhão (Região Norte), com 70,9 anos. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população geral do Estado é de aproximadamente 11,3 milhões de habitantes, dos quais uma parcela de 18,2% é de idosos, o equivalente a cerca de 2 milhões de habitantes.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário