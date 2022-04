Política União Brasil aprova Luciano Bivar como pré-candidato à Presidência da República

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Decisão foi tomada de forma unânime pela Comissão Executiva do partido nesta quinta-feira Foto: Câmara dos Deputados Decisão foi tomada de forma unânime pela Comissão Executiva do partido nesta quinta-feira. (Foto: Câmara dos Deputados) Foto: Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O partido União Brasil aprovou nesta quinta-feira (14) a indicação de seu presidente, Luciano Bivar, como pré-candidato à eleição presidencial de 2022. Segundo nota do partido, a decisão da Comissão Executiva foi unânime.

O próximo passo do partido será se reunir aos demais partidos que buscam formar a “terceira via” para a eleição do Planalto.

Segundo comunicado da sigla, Bivar se afastará das negociações pela construção da candidatura única junto a outros partidos do autointitulado “centro democrático”, deixando a tarefa a cargo do vice-presidente nacional do partido, Antônio de Rueda, e do líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento e do líder do partido no Senado, Davi Alcolumbre.

Em declarações recentes, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, recém-filiado ao União Brasil, vem se declarando pré-candidato às eleições. No entanto, o nome de Moro encontra resistência em algumas alas do partido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política