Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Rueda tem protagonizado nos últimos tempos ações e declarações de teor oposicionista. (Foto: Reprodução)

A ilha de Mykonos, na Grécia, e Estocolmo, na Suécia, sediam uma semana de eventos com a presença de políticos brasileiros do União Brasil, terceira legenda com maior fatia dos recursos públicos que financiam os partidos.

O primeiro, de caráter particular, é patrocinado pelo presidente do partido, Antonio Rueda, que chamou políticos e familiares para comemorar seus 50 anos de idade em uma festa de quatro dias na badalada ilha grega — mesmo local que no ano passado abrigou a festa de aniversário do cantor sertanejo Gusttavo Lima, também prestigiada por autoridades brasileiras.

Os convidados da festa de Rueda receberam convite com roteiro que inclui “drinks ao pôr do sol”, jantares, cafés e eventos destinados “a brindar e viver Mykonos intensamente”, como antecipou o jornal O Globo.

O convite informa que a festa de 50 anos do dirigente terminará nesta segunda (4).

De terça (5) até a sexta-feira (8), tem lugar a conferência ambiental TheAmazon.life, bancada ao menos em parte pelo partido na capital sueca e que anuncia a presença, basicamente, só de políticos e dirigentes do União Brasil, entre eles dois irmãos do presidente, Maria Emília “Mila” de Rueda e Fábio Rueda.

O partido custeará as passagens de ida e volta e a hospedagem dos políticos na Suécia, a três horas de voo da festa de aniversário do presidente da legenda. A legenda bancará passagens e hospedagem de 9 dos 13 integrantes da missão e não informou o custo e os nomes dos participantes.

O União Brasil negou relação entre os dois eventos, defendeu a necessidade de discutir o futuro do ambiente e, nesta sexta, após a publicação da reportagem, disse que Fábio Rueda não vai à Suécia e que Mila de Rueda irá arcar do próprio bolso os custos da viagem à Suécia e à Grécia.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, um dos três integrantes da cota do União Brasil na Esplanada dos Ministérios, também estava confirmado tanto no evento como no aniversário de Rueda. Um dia após o ministério ser procurado no entanto, a assessoria da pasta informou que ele cancelou a ida.

Os motivos seriam uma possível convocação de Lula para reuniões, após o presidente chamar os três ministros do partido para cobrar explicações sobre críticas de Rueda contra ele. Sabino tinha informado que tiraria uma licença não remunerada para a viagem, já que se tratava de um evento partidário.

Figuravam como presenças confirmadas no evento na Suécia também os governadores do partido Wilson Lima (Amazonas) e Marcos Rocha (Rondônia). O Governo de Rondônia disse que os questionamentos deveriam ser destinados ao partido. Não se obteve resposta da assessoria de Lima.

O único nome de fora do União Brasil que estava com presença “a confirmar” na propaganda da conferência era o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (AL), que é do PP. A legenda está montando uma federação com o União Brasil. Ele disse à reportagem que nem sequer sabia do evento e não participará.

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), confirmou ida à festa em Mykonos. Outros políticos convidados, como o deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) e ACM Neto (União-BA), presidente da fundação do partido, a Índigo, disseram a aliados que não poderão comparecer.

Na programação da conferência são citadas visitas a órgãos públicos e privados na Suécia e uma conferência no dia 6 no Grand Hôtel Stockholm Sweden, que tem diárias anunciadas a mais de R$ 4.000.

Nesse dia, há quatro debates previstos, entre eles “o potencial da conexão entre Suécia e o Brasil para o desenvolvimento sustentável da região amazônica” e “soluções para conectar políticos, pesquisadores e empresários em um movimento contínuo de resultados práticos”.

A Vinnova, a agência de inovação da Suécia, uma das paradas da programação anunciada, disse que aceitou pedido de uma delegação do Brasil para visita, já que faz parte das atribuições da agência “disseminar conhecimento sobre as oportunidades de inovação na Suécia”, mas que não tem nenhuma participação financeira ou de logística no evento.

O site da conferência informa que há ingressos e pacotes de ingressos e hospedagem à venda, que vão de 497 a 1.000 euros (R$ 3.166 a R$ 6.370), mas nenhuma das formas de pagamento oferecidas (Pix, boleto bancário ou cartão de crédito) estava funcionando quando a reportagem tentou adquiri-las na terça (29).

O União Brasil recebeu só no primeiro semestre deste ano R$ 58 milhões do Fundo Partidário, ficando atrás apenas de PL e PT. Rueda tem protagonizado nos últimos tempos ações e declarações de teor oposicionista, apesar de o partido ter três ministérios no governo Lula. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

