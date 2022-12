Política União Brasil não será base de Lula mesmo com ministérios, diz o presidente do partido

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Segundo Luciano Bivar, há na legenda ainda muitos setores contrários a adesão mesmo com o recebimento dos ministérios Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados Segundo Luciano Bivar, há na legenda ainda muitos setores contrários a adesão mesmo com o recebimento dos ministérios (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados) Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar, disse nesta quinta-feira (29) que o partido não será base formal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva apesar de ter aceitado três ministérios.

“A gente não faz parte do governo Lula. Vamos votar com o governo o que for de interesse do Brasil”, ressaltou Bivar. Segundo ele, há na legenda ainda muitos setores contrários a adesão mesmo com o recebimento dos ministérios.

Parte do partido se rebelou internamente pelo veto do PT para que o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, assumisse uma pasta. “O partido ainda tem muita gente contrária a adesão ao governo Lula. Não vakos bater de frente com eles. Quando chegar no momento oportuno vamos debater isso internamente”, explica Bivar.

O presidente do União Brasil disse ter deixado essa posição claramente a Lula em reunião na manhã desta quinta-feira. “Eu disse a ele que os ministérios oferecidos não significava que seríamos base. Eu disse para não colocar isso na conta do partido. Ele aceitou.”

O União Brasil tem 59 deputados eleitos e deve ter dez senadores. Nos ministérios, foram anunciados Daniela de Souza Carneiro (“Daniela do Waguinho”) para o Turismo e Juscelino Filho para as Comunicações. Já Waldez Goés, que é do PDT, foi indicado pelo União Brasil, segundo Lula, e comandará a pasta de Integração Nacional.

