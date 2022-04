Mundo União Europeia aprova nova ajuda militar de US$ 543 milhões para a Ucrânia

13 de abril de 2022

A União Europeia aprovou nesta quarta-feira (13) novas medidas de apoio militar à Ucrânia, no valor de US$ 543 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões). No total, a UE alocou US$ 1,64 bilhões (R$ 7,6 bilhões) para ajudar o país a se defender das forças russas.

O novo pacote financia a provisão de equipamentos e mantimentos para as Forças Armadas Ucranianas, que incluem “equipamentos de proteção pessoal, kits de primeiros socorros e combustível, além de equipamentos militares desenhados para prover força letal com propósito defensivo”, disse o Conselho Europeu em nota.

“Enquanto a Rússia se prepara para uma ofensiva no leste da Ucrânia, é crucial que continuemos e aprimoremos nosso apoio militar para que a Ucrânia defenda seu território e sua população, e previna mais sofrimento”, disse Josep Borrel, chefe de políticas exteriores da UE, em comunicado.

