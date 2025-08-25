Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Bruno Laux União Europeia ganha destaque nas agendas estratégicas do governo Lula e da oposição

Por Bruno Laux | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

(Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Eurotrip da oposição

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo pretendem viajar à Europa na segunda semana de setembro para ampliar a pressão internacional sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O parlamentar brasileiro pretende chegar ao Parlamento Europeu através de lideranças de extrema-direita de diferentes países, na busca de mais sanções contra o magistrado.

Momento oportuno

O apoio europeu também está na mira recente do governo Lula, que orientou o Itamaraty a intensificar a articulação de parcerias comerciais com a União Europeia. O chefe do Planalto espera aproveitar o descontentamento de lideranças do bloco com acordos firmados com o governo de Donald Trump para avançar nas negociações do grupo com o Brasil e o Mercosul.

Juiz louco

Durante entrevista ao programa estadunidense “Real America’s Voice”, divulgada neste domingo, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teceu novas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a quem chamou de “juiz louco”. O parlamentar brasileiro também voltou a fazer elogios ao presidente norte-americano Donald Trump, destacando que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros possui caráter político, e não comercial.

7 de Setembro

Em meio à repercussão positiva do discurso sobre soberania nacional adotado pelo governo Lula, o PT pretende levar o tema às capitais brasileiras durante os atos que está preparando para o 7 de Setembro. A legenda – que vem dialogando com outros partidos e movimentos para ampliar as mobilizações – planeja usar o espaço viabilizado pela data para propor um “momento de expressão, de compreensão e de conscientização” no entorno do “tarifaço” dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

7 de Setembro II

Do lado da oposição, lideranças bolsonaristas também vêm intensificando as mobilizações para o feriado da Independência em todo o país, com foco em pautas anti-STF, pró-anistia do 8 de Janeiro e contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há a expectativa de que os atos sejam inflamados pelo julgamento do ex-mandatário e outros sete réus pela acusação relacionada à trama golpista, que terá início no dia 2 setembro.

LOA 2026

O governo federal deve encaminhar até o final da semana ao Congresso o texto da Lei Orçamentária Anual de 2026. Há a expectativa de que o documento, que define as bases do orçamento do próximo ano, mantenha a previsão de superávit de 0,25% do PIB para 2026, equivalente a R$34,3 bilhões.

Visita nigeriana

Em viagem ao Brasil, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, inicia nesta segunda-feira uma série de compromissos junto ao governo Lula, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. A agenda, que se entende até amanhã (26), inclui encontros para a assinatura e discussão de acordos bilaterais, além do encerramento do Fórum Empresarial Nigéria-Brasil, na sede do SEBRAE, em Brasília.

Enfrentamento ao feminicídio

O Senado terá nesta terça-feira uma sessão temática para debater o aumento dos casos de feminicídio e os gargalos no enfrentamento à violência doméstica no Brasil. Articulada pela senadora Leila Barros (PDT-DF), a reunião pretende identificar as causas deste tipo de situação e avaliar alternativas para a redução dos episódios e proteção das vítimas.

Análise humana

Com parecer favorável da Comissão de Comunicação da Câmara, o projeto que obriga revisão humana em determinadas decisões automatizadas segue para análise da CCJ. Destinado a prevenir abusos no uso de algoritmos, o texto permite que, quando tecnicamente viável, a revisão de decisões tomadas por sistemas automáticos seja solicitada por pessoas que se sentirem prejudicadas.

Capacitação rural

A deputada federal Rogéria Santos (Republicanos-BA) apresentou na Câmara uma proposta que inclui o incentivo à capacitação de agricultores e empregados rurais para a utilização de equipamentos agrícolas entre as exigências para a formulação da Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão. Validado pela Comissão de Agricultura da Casa, o texto propõe que empresas produtoras e comercializadoras de máquinas do ramo sejam estimuladas a promover a qualificação.

Solução parcial

Para a FIERGS, o crédito especial de R$30 bilhões anunciado na última semana pelo governo federal para empresas afetadas pelo aumento de tarifas dos EUA oferece fôlego inicial, mas não garante a sustentabilidade dos negócios nem a preservação dos empregos. A entidade alerta que a exigência de manutenção de trabalhadores estabelecida na iniciativa pode dificultar a adesão das empresas e defende medidas mais urgentes para evitar demissões imediatas.

Cultura popular

A Secretaria de Cultura do RS anuncia nesta segunda-feira a liberação de R$25,95 milhões do Fundo de Apoio à Cultura para 347 municípios gaúchos. As cidades contempladas poderão utilizar o investimento na contratação de artistas e outros profissionais da cultura para prestarem serviços que integrem a programação de eventos culturais populares.

Cooperação interinstitucional

Delegados de todo o Brasil reuniram-se em Porto Alegre, na última semana, para a 4ª Reunião Técnica Nacional das Unidades Especializadas na Investigação de Homicídios, promovida pelo Ministério da Justiça. O evento, voltado à cooperação interinstitucional, abordou discussões sobre estratégias conjuntas e boas práticas de fortalecimento da atuação dos departamentos especializados.

Problemas com o fisco

Cerca de 8 mil empresas gaúchas enquadradas no Simples Nacional podem ser excluídas do regime simplificado em decorrência de débitos sem exigibilidade suspensa perante o fisco gaúcho. A Receita Estadual segue notificando contribuintes nessa situação, que precisam regularizar os valores de modo a evitar a saída do regime tributário favorecido, destinado às Empresas de Pequeno Porte e Microempresas.

Adoção do viaduto

Termina nesta segunda-feira o prazo do edital de chamamento público para adoção do Viaduto da Conceição, no Centro Histórico de Porto Alegre. O processo, coordenado pela Secretaria Municipal de Parcerias, busca atrair parcerias com cidadãos, empresas ou organizações da sociedade civil para garantir a qualificação, preservação e uso contínuo do local.

 

Instagram: @Obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Bruno Laux

Caxias, um modelo para o Brasil de hoje
Pelo Pix gratuito
https://www.osul.com.br/uniao-europeia-ganha-destaque-nas-agendas-estrategicas-do-governo-lula-e-da-oposicao/ União Europeia ganha destaque nas agendas estratégicas do governo Lula e da oposição 2025-08-25
Deixe seu comentário

Últimas

Política Eduardo Bolsonaro culpa Alexandre de Moraes e Polícia Federal por assalto à casa de sua mãe
Política Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns durante assalto
Futebol Grêmio goleia o Inter e segue líder do Gauchão Feminino
Inter No Mineirão, Inter perde de 2 a 1 para o Cruzeiro na 21ª rodada do Brasileirão
Política Eduardo Bolsonaro articula ampliar pressão a Alexandre de Moraes com a extrema-direita europeia
Rio Grande do Sul Sobe para 42 o número de cidades com relatos de estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul
Política Governadores brasileiros de direita trocam de ídolo: sai Trump, entra Milei como referência
Política Ministro Flávio Dino manda a Polícia Federal investigar uso de R$ 694 milhões em emendas pix sem plano de trabalho
Brasil Morre Jaguar, cartunista e fundador de “O Pasquim”, aos 93 anos
Esporte Brasil fica com a prata no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica
Pode te interessar

Bruno Laux Assembleia Legislativa instala Frente Parlamentar de Apoio ao Audiovisual Gaúcho

Bruno Laux MBL avalia lançar candidatura própria ao Planalto em 2026

Bruno Laux Gleisi admite falhas na articulação da base e aposta em reorganização na CPMI do INSS

Bruno Laux Câmara de Vereadores debate criação de lar para idosos LGBTI+ em Porto Alegre