Mundo União Europeia promete vacinação simultânea contra o coronavírus nos 27 países

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Pedido por aprovação foi acelerado depois que o Reino Unido autorizou a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech no início do mês Foto: Reprodução Pedido por aprovação foi acelerado depois que o Reino Unido autorizou a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech no início do mês. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira (16) que todos os 27 países do bloco começarão a vacinar sua população “no mesmo dia”, assim que uma vacina for aprovada pelo órgão regulador europeu.

“Começaremos a vacinação o mais rápido possível todos juntos, todos os 27, no mesmo dia, da mesma forma que passamos por esta pandemia juntos”, disse Von der Leyen em uma sessão do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

A AEM (Agência Europeia de Medicamentos), com sede em Amsterdã, adiantou para 21 de dezembro uma reunião que discutirá a liberação da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. Caso seja aprovada, é possível que uma campanha de vacinação comece já antes do Natal.

Os países pressionam por uma aprovação mais acelerada, depois que o Reino Unido autorizou vacinar sua população no início do mês. O país deixou a União Europeia no início do ano. Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde do Reino Unido informou que 137.897 pessoas já foram vacinadas durante a primeira semana de campanha.

“Cada dia importa. Trabalhamos a toda velocidade para autorizar as vacinas que são seguras e efetivas”, disse Von der Leyen em uma rede social. “É muito bom que a AEM tenha adiantado a reunião para discutir a vacina da Pfizer/BioNTech antes do Natal.”

“Provavelmente os primeiros europeus serão vacinados antes do fim de 2020”, disse a presidente do Conselho Europeu. Após possível aprovação pelo regulador da União Europeia, a Comissão Europeia deve aprovar formalmente a vacina Pfizer dentro de três dias.

Seis vacinas contratadas

Von der Leyen reforçou para os deputados europeus que a vacina da Pfizer e BioNTech é apenas uma da seis que já foram contratadas pela União Europeia. “No total, compramos doses mais do que suficientes para todos na Europa”, disse a presidente. “E poderemos apoiar nossos vizinhos e aliados em todo o mundo.”

Além da Pfizer, o bloco comprou os imunizantes da AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson, Moderna e Sanofi-GlaxoSmithKline. Se todas essas vacinas forem aprovadas, os 27 países – que somam cerca de 450 milhões de habitantes – terão, ao todo, dois bilhões de doses.

Aprovação pelo mundo

Sete países já aprovaram o uso emergencial da vacina da Pfizer/BioNTech: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bahrein, Arábia Saudita, México e Singapura. Reino Unido, EUA e Canadá já começaram a aplicar a vacina na população.

