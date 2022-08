Mundo União Europeia propõe reunião “urgente” sobre energia

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Há informações de que a Gazprom está queimando gás natural na estação de compressão de Portovaya a níveis nunca vistos antes. Foto: Reprodução Há informações de que a Gazprom está queimando gás natural na estação de compressão de Portovaya a níveis nunca vistos antes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A República Tcheca, presidente rotativa da União Europeia, anunciou nesta sexta-feira (26) que propôs uma reunião de emergência com ministros do bloco para debater a crise energética. Há temores de um apagão em algumas nações por conta da falta de abastecimento da Rússia.

“A presidência vai convocar uma reunião urgente dos ministros de Energia para discutir as medidas emergenciais específicas para enfrentar a situação energética”, confirmou o primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, por meio de suas redes sociais.

Entre os assuntos que serão debatidos, está a proposta de impor um teto no preço das fontes energéticas, especialmente do gás, e de adotar mais medidas para evitar que problemas mais graves ocorram com a aproximação do inverno. A imposição do teto divide os países do bloco.

Além disso, os constantes cortes no fornecimento de gás natural da Rússia – por conta das sanções aplicadas pela invasão na Ucrânia – elevam o nível de tensão.

Nesta sexta-feira, mais uma matéria internacional – dessa vez da BBC – confirmou o que a mídia finlandesa vinha afirmando há mais um mês, de que a Gazprom está queimando gás natural na estação de compressão de Portovaya a níveis nunca vistos antes. Estima-se que as perdas são de cerca de 10 milhões de euros por dia.

