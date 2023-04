Mundo União Europeia rebate acusações de Lula e diz que a Rússia é a “única responsável pela guerra”

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Peter Stano, porta-voz principal para Assuntos Externos da União Europeia, negou que a postura do Ocidente tenha ajudado a prolongar o conflito Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A UE (União Europeia) se pronunciou oficialmente, nesta segunda-feira (17) sobre as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apontou tanto Rússia quanto Ucrânia como responsáveis pela guerra iniciada no ano passado, além de culpar as potências ocidentais pelo prolongamento do conflito. Peter Stano, porta-voz principal para Assuntos Externos da UE, afirmou que a Rússia é a “única responsável” pela escada de violência no Leste Europeu.

“O fato número é que a Rússia – e somente a Rússia – é responsável. Ela gerou provocações e agressões ilegítimas contra a Ucrânia. Não há questionamentos sobre quem é o agressor e quem é a vítima”, afirmou.

Stano também citou várias ações do regime de Putin durante a Guerra na Ucrânia como embasamento de sua argumentação. “A Rússia está matando civis, destruindo a infraestrutura civil e sequestrando crianças ucranianas. Também está roubando propriedades e território ucranianos”.

O porta-voz também descartou as críticas de Lula sobre as ações do Ocidente em relação à guerra. ‘Os Estados Unidos e a União Europeia trabalham juntos, como parceiros de uma ajuda internacional. Estamos ajudando a Ucrânia em exercícios para legítima defesa”.

Ele também lembrou que o Brasil fez parte dos 143 países que condenaram a invasão da Ucrânia e pediram pelo fim das hostilidades, dentro do ambiente das Nações Unidas. “Não é verdade que os EUA e UE estão ajudando a prolongar o conflito. Nós oferecemos inúmeras possibilidade à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados.

Lula

No domingo (16), em entrevista à imprensa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Lula voltou a defender a negociação da paz entre Rússia e Ucrânia com a reunião de países neutros. “A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países”.

O presidente da República falou na ocasião que a Guerra atingiu um patamar de difícil solução. “O presidente Putin não toma iniciativa de paz. O Zelensky não toma iniciativa de paz. A Europa e os Estados Unidos terminam dando contribuição para a continuidade dessa guerra”.

