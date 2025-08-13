Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Unicred Porto Alegre comemora 35 anos com crédito diferenciado para cooperados da saúde até 31 de agosto

Por Gisele Flores | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Fachada da Unicred

Foto: Divulgação Unicred

 A Unicred Porto Alegre, cooperativa financeira com atuação voltada exclusivamente a profissionais e empresas da área da saúde, completa 35 anos de história reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento regional e o fortalecimento do cooperativismo. Para marcar a data, a instituição lançou uma linha de crédito especial, com condições diferenciadas, disponível até o dia 31 de agosto, voltada exclusivamente aos seus cooperados.

A iniciativa integra as comemorações do aniversário da cooperativa, que reuniu lideranças e associados em julho para celebrar sua trajetória. Mais do que uma ação promocional, a nova linha de crédito representa um gesto concreto de valorização dos cooperados, oferecendo acesso facilitado a recursos que impulsionam negócios, projetos pessoais e a sustentabilidade financeira dos profissionais da saúde.

Segundo Alexandre Fisch, diretor de Negócios da Unicred Porto Alegre, a campanha traduz a essência do cooperativismo. “Nosso aniversário é uma oportunidade de valorizar ainda mais os cooperados, oferecendo acesso a crédito com condições ainda mais especiais”, destaca.

Com atuação nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, a Unicred Porto Alegre se consolida como referência em soluções financeiras inteligentes e atendimento consultivo. Ao longo de sua trajetória, tem apoiado seus cooperados em todas as fases da vida financeira — do início da carreira à sucessão patrimonial — e segue promovendo um modelo de crédito mais humano, ético e colaborativo.

Os cooperados interessados podem buscar mais informações com seus gerentes de relacionamento ou pelo WhatsApp 0800 646 2829. A campanha segue até o fim de agosto e reforça o papel da Unicred Porto Alegre como agente de transformação econômica e social no setor da saúde

tags: porto alegre

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA
Fiergs vê avanços, mas aponta como insuficientes as medidas do governo Lula contra tarifas de Trump
https://www.osul.com.br/unicred-porto-alegre-comemora-35-anos-com-credito-diferenciado-para-cooperados-da-saude-ate-31-de-agosto/ Unicred Porto Alegre comemora 35 anos com crédito diferenciado para cooperados da saúde até 31 de agosto 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido
Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado
Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Acareação: monitoramento de Alexandre de Moraes foi pedido “diretamente” por Bolsonaro, diz defesa do ex-assessor Marcelo Câmara
Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Brasil Governo Trump cancela visto de secretário do Ministério da Saúde do Brasil por sua relação com o programa Mais Médicos
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo

Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino

Economia Fiergs vê avanços, mas aponta como insuficientes as medidas do governo Lula contra tarifas de Trump

Rio Grande do Sul Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA