Por Gisele Flores | 13 de agosto de 2025

Fachada da Unicred Foto: Divulgação Unicred Foto: Divulgação Unicred

A Unicred Porto Alegre, cooperativa financeira com atuação voltada exclusivamente a profissionais e empresas da área da saúde, completa 35 anos de história reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento regional e o fortalecimento do cooperativismo. Para marcar a data, a instituição lançou uma linha de crédito especial, com condições diferenciadas, disponível até o dia 31 de agosto, voltada exclusivamente aos seus cooperados.

A iniciativa integra as comemorações do aniversário da cooperativa, que reuniu lideranças e associados em julho para celebrar sua trajetória. Mais do que uma ação promocional, a nova linha de crédito representa um gesto concreto de valorização dos cooperados, oferecendo acesso facilitado a recursos que impulsionam negócios, projetos pessoais e a sustentabilidade financeira dos profissionais da saúde.

Segundo Alexandre Fisch, diretor de Negócios da Unicred Porto Alegre, a campanha traduz a essência do cooperativismo. “Nosso aniversário é uma oportunidade de valorizar ainda mais os cooperados, oferecendo acesso a crédito com condições ainda mais especiais”, destaca.

Com atuação nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, a Unicred Porto Alegre se consolida como referência em soluções financeiras inteligentes e atendimento consultivo. Ao longo de sua trajetória, tem apoiado seus cooperados em todas as fases da vida financeira — do início da carreira à sucessão patrimonial — e segue promovendo um modelo de crédito mais humano, ético e colaborativo.

Os cooperados interessados podem buscar mais informações com seus gerentes de relacionamento ou pelo WhatsApp 0800 646 2829. A campanha segue até o fim de agosto e reforça o papel da Unicred Porto Alegre como agente de transformação econômica e social no setor da saúde

