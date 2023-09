Porto Alegre Unidade móvel de saúde de Porto Alegre seguirá atendendo os municípios atingidos pelas enchentes

15 de setembro de 2023

Foto: Cristine Rochol/PMPA

Devido à emergência causada pelas enchentes no Vale do Taquari, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre disponibilizou a unidade móvel de saúde para prestar assistência na região afetada. Por esse motivo, o serviço não estará disponível em Porto Alegre durante esta semana.

“Nosso objetivo é ajudar aqueles que mais necessitam neste momento difícil”, destaca a diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Vania Frantz.

A cedência da unidade de saúde busca atender a população que mais precisa ter acesso aos serviços básicos de saúde. O caminhão de 20 metros quadrados conta com três consultórios climatizados, um deles com espaço para vacinação e banheiros. O acesso dos pacientes ocorre por meio de escada ou rampa no caso de pessoas com deficiência. Foi equipada, ainda, com gerador próprio e caixa d’água.

A unidade móvel de atenção primária tem capacidade de oferecer consultas médicas e de enfermagem, vacinação, curativos, procedimentos de dispensação de medicamentos, além de realizar exames rápidos como testes de gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis, entre outros atendimentos.

Nesta semana, a unidade móvel estaria nos bairros Lomba do Pinheiro, Floresta, Humaitá e Anchieta. O atendimento nos bairros será retomado assim que possível.

Todas as pessoas normalmente atendidas pelo serviço podem buscar sua unidade de saúde de referência a qualquer tempo e de forma especial na ausência dos atendimentos da unidade móvel.

