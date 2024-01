Saúde Unidade móvel de saúde em Porto Alegre visita quatro bairros nesta semana

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Nesta segunda-feira (29), o ônibus estaciona em frente à Madeireira da Vera, na Lomba do Pinheiro, das 9h às 16h. (Foto: PMPA)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre estará nos bairros Lomba do Pinheiro, Vila João Pessoa, Humaitá e Anchieta durante esta semana. Nesta segunda-feira (29), o ônibus estaciona em frente à Madeireira da Vera, na Lomba do Pinheiro, das 9h às 16h.

Contra a covid-19, haverá vacinação para os grupos prioritários e para aqueles que não completaram o esquema vacinal de duas doses, conforme orientação do Ministério da Saúde. A ideia é facilitar o acesso às vacinas e aumentar o percentual de imunizados.

Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Na sexta-feira (2), não haverá atendimento na unidade móvel.

Programação

Segunda-feira (29): Estrada das Quirinas, 4495, em frente à Madeireira da Vera (bairro Lomba do Pinheiro) – 9h às 16h;

Terça-feira (30): rua Saibreira, S/N, Campo da Tuca, ao lado da Emef Mauricio Goulart Loureiro (bairro Vila João Pessoa) – 9h às 16h;

Quarta-feira (31): avenida Ernesto Neugebauer, 2470, Vila Santo André (bairro Humaitá) – 9h às 16h;

Quinta-feira (1º): avenida Dique, 855 (bairro Anchieta), Associação dos Moradores da Vila Dique – 9h às 16h.

Novo horário

Em outra frente, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre alterou o horário de funcionamento do Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme), que passa a abrir às 7h30, meia hora mais cedo, para acolhimento da população. Os atendimentos se iniciam às 8h e prosseguem até às 17h. Além disso, com a ideia de desafogar e melhorar o fluxo no local foram contratados novos profissionais, resultando no aumento dos postos de atendimento. O Celme está localizado na avenida Azenha, 295, bairro Azenha.

Foram admitidos quatro novos auxiliares e uma recepcionista, totalizando 19 guichês e 27 profissionais que prestam atendimento aos usuários, sendo 24 voltados para atendimento, estoque e abertura de processos e três recepcionistas. Com a contratação de uma recepcionista, o auxiliar que era responsável pelo acolhimento passou a atuar como auxiliar de fato, aumentando efetivamente cinco postos de atendimento. “É preciso reforçar para a população que não existe necessidade de comparecer cedo para a fila, pois isso causa congestionamento na logística e no fluxo de pessoas, resultando em grandes filas, e que também é possível agendar previamente a retirada de medicamentos”, ressalta a farmacêutica coordenadora do Celme, Alice Caroline Zinn Velho.

