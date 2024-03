Rio Grande do Sul Unidade móvel do Procon do Rio Grande do Sul disponibiliza serviços em Porto Alegre na Semana do Consumidor

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estão sendo fornecidas orientações aos consumidores e distribuídos materiais de conscientização. Foto: Árima Stock/Ascom SJCDH Estão sendo fornecidas orientações aos consumidores e distribuídos materiais de conscientização. (Foto: Árima Stock/Ascom SJCDH) Foto: Árima Stock/Ascom SJCDH

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Procon do Rio Grande do Sul disponibiliza atendimentos em sua unidade móvel durante toda a Semana do Consumidor, que iniciou na segunda-feira (11) e segue até sexta-feira (15). A ação está sendo realizada, das 9h às 16h, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na praça Marechal Deodoro, 101, em Porto Alegre

Estão sendo fornecidas orientações aos consumidores e distribuídos materiais de conscientização. Para o diretor do Procon RS, Rainer Grigolo, é um momento importante para o departamento estar perto das pessoas.

“A defesa do consumidor busca equilibrar ou restabelecer o equilíbrio das relações de consumo, protegendo a parte mais vulnerável: o consumidor”, afirmou. “Tanto o consumidor como o fornecedor só existem porque co-existem”, acrescentou.

A unidade móvel esteve durante toda a segunda, em Capão da Canoa, no Litoral Norte, oferecendo os mesmos atendimentos. A ação foi realizada de forma integrada com o Procon municipal e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Capão da Canoa.

Semana do Consumidor

O dia 15 de março foi instaurado pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Nessa data, são realizadas diversas ações envolvendo a temática. A data foi inspirada em um discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que salientou direitos básicos do consumidor, como o direito à segurança e à informação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/unidade-movel-do-procon-do-rio-grande-do-sul-disponibiliza-servicos-em-porto-alegre-na-semana-do-consumidor/

Unidade móvel do Procon do Rio Grande do Sul disponibiliza serviços em Porto Alegre na Semana do Consumidor

2024-03-12