Porto Alegre Unidade móvel leva vacinação contra gripe a quatro comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

A ideia é facilitar o acesso às vacinas e aumentar o percentual de imunizados. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde atenderá moradores dos bairros Lomba do Pinheiro, Lageado, Humaitá e Anchieta durante a semana, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (1º), o ônibus estaciona na Madeireira da Vera (rua Estrada das Quirinas, 4495), bairro Lomba do Pinheiro, das 9h às 15h30.

Contra a gripe, a vacinação estará disponível para os grupos prioritários (veja aqui). Contra a covid-19, haverá vacinação para os grupos prioritários e para aqueles que não completaram o esquema vacinal de duas doses, conforme orientação do Ministério da Saúde. A ideia é facilitar o acesso às vacinas e aumentar o percentual de imunizados.

Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Na sexta-feira (5), não haverá atendimento.

Programação

* Segunda-feira (1º): estrada das Quirinas, 4495, em frente à Madeireira da Vera (bairro Lomba do Pinheiro) – 9h às 15h30;

* Terça-feira (2): Esporte Clube Lageado (avenida Edgar Pires de Castro, 9316, bairro Lageado) – 9h às 15h30;

* Quarta-feira (3): avenida Ernesto Neugebauer, 2470, Vila Santo André (bairro Humaitá) – 9h às 16h;

* Quinta-feira (4): Associação dos Moradores da Vila Dique (avenida Dique, 855, bairro Anchieta) – 9h às 16h.

Ampliação

A partir desta segunda-feira (1º), a Secretaria da Saúde de Porto Alegre passa a oferecer vacinação contra a gripe também para trabalhadores das áreas de educação e saúde, indivíduos com comorbidades a partir dos 6 meses, pessoas com deficiência, adolescentes e jovens (12 a 21 anos) em cumprimento de medida socioeducativa, detentos e funcionários do sistema prisional.

Com a imunização, o Ministério da Saúde pretende reduzir a incidência de complicações, internações e mortalidade decorrentes do contágio pelo vírus influenza na população-alvo. Na meta do governo federal está contemplar ao menos 90% de cada um dos grupos prioritários.

Em Porto Alegre, o público-alvo apto a receber a vacina é de quase 698 mil pessoas, sendo que os idosos representam a maioria desse contingente, com mais de 292 mil indivíduos. O imunizante oferecido pelo SUS é trivalente, ou seja: garante proteção contra complicações em caso de infecção pelos vírus influenza dos tipos “A H3N1” e “H3N2” e “Influenza B”.

2024-03-31