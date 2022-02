Acontece Unidade Móvel Vestuário do SENAI está no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

O SIVERGS, por seu presidente Silvio Colombo, convida todos a conhecer a UMO – Unidade Móvel Vestuário do SENAI, que encontra-se estacionada junto ao Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre, realizando o Curso de Costura Industrial Básica.

Com o objetivo de fornecer gratuitamente iniciação com formação Profissional Básica, o convênio SIVERGS/SENAI pretende reduzir o desemprego e gerar distribuição de renda através do trabalho de cada um, ampliando a capacidade produtiva do Rio Grande do Sul em um setor altamente empregador.

A visita à UMO, deve ser realizada com hora marcada, de segunda a sexta das 8h às 12h e dás 13h às 17h.

