Unidade Popular lança a candidatura de Leonardo Péricles à Presidência da República

24 de julho de 2022

Péricles é técnico em eletrônica e mecânico de manutenção de máquinas Foto: UP/Divulgação

O UP (Unidade Popular) oficializou, neste domingo (24), a candidatura de Leonardo Péricles à Presidência da República. Samara Martins, vice-presidente da legenda, será a candidata a vice na chapa.

Essa é a primeira eleição presidencial que o UP participa. A convenção partidária foi realizada em Natal (RN). O partido é ligado a movimentos sociais e defende o socialismo.

Presidente nacional da sigla de esquerda, Péricles é o único homem negro na disputa presidencial e tem como principal luta a causa dos sem-teto. Natural de Belo Horizonte (MG), ele é técnico em eletrônica e mecânico de manutenção de máquinas.

“Como defensores das liberdades democráticas, convocamos o povo a dar início a uma nova jornada de atividades na rua”, declarou o candidato no seu discurso.

Convenções partidárias

As convenções partidárias iniciaram na quarta-feira (20), com o encontro que oficializou a candidatura à Presidência de Ciro Gomes (PDT). Na quinta (21), foi a vez do PT confirmar a candidatura de Lula.

André Janones, do Avante, foi oficializado no sábado (23). Neste domingo, o PL oficializou a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O prazo para a realização das convenções partidárias termina no dia 5 de agosto.

