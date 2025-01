Porto Alegre Unidades de saúde de Porto Alegre oferecem apoio para quem quer parar de fumar

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Na Unidade de Saúde Ramos, grupo de apoio foi iniciado em novembro de 2024 Foto: Divulgação SMS/PMPA Porto Alegre, RS, 29/01/2025. Grupo para cessação do tabagismo nas unidades de saúde (US). Na foto o grupo da US Ramos. Foto: Divulgação SMS/PMPA Foto: Divulgação SMS/PMPA

As unidades de saúde de Porto Alegre oferecem grupos de apoio para pacientes que buscam abandonar o tabagismo e adotar práticas preventivas. Os encontros proporcionam assistência em todas as fases do tratamento, auxiliando os envolvidos a enfrentar a ansiedade e os obstáculos de parar de fumar.

Na Unidade de Saúde Ramos, o grupo de apoio ao tabagismo teve início em novembro de 2024. O projeto começou com quatro pacientes e, no mês seguinte, já registrava seis participantes, sendo que quatro deles frequentam regularmente as reuniões, compartilham experiências, realizam consultas individuais e seguem o plano de tratamento.

De acordo com a gerente da unidade, Isadora Bueno, dois pacientes conseguiram aderir ao tratamento com excelência e parar de fumar, compartilhando as dificuldades enfrentadas durante o processo e relatando melhorias na qualidade de vida. Com o objetivo de motivar ainda mais adesões, a unidade pretende ampliar as atividades do grupo nos próximos encontros. “Teremos a participação de outros profissionais, como dentista e farmacêutica, e também vamos oferecer sessões de auriculoterapia, uma técnica que ajuda a reduzir o desejo de fumar e os sintomas da abstinência”, explica Isadora.

Para ela, o grupo é muito mais do que um espaço de apoio. “Ver os relatos das dificuldades enfrentadas, acompanhar semanalmente os desafios superados, tudo isso é uma vitória para a nossa equipe também. Esperamos que, com a divulgação, mais pacientes se juntem ao grupo e construam esse processo de cessação conosco”, destaca.

A duração mínima dos encontros é de seis semanas. A cada novo grupo, a ideia é renovar os integrantes. Os que participaram anteriormente seguem com consultas individuais de acompanhamento.

Vale lembrar que todas as opções de tratamento oferecidas nos grupos e consultas individuais, como goma de mascar, adesivo de nicotina e o medicamento Bupropiona (via oral), são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Para iniciar o tratamento, a orientação é procurar a unidade de saúde de referência, conforme o endereço de moradia em Porto Alegre.

2025-01-30