Porto Alegre Unidades de saúde Laranjeiras, Vila Elizabeth, Pitinga e Jenor Jarros serão reabertas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Estruturas prediais inadequadas, como a da US Pitinga, não possibilitam reformas, diz prefeitura. Foto: Robson da Silveira/PMPA Estruturas prediais inadequadas, como a da US Pitinga, não possibilitam reformas, diz prefeitura. (Foto: Robson da Silveira/PMPA) Foto: Robson da Silveira/PMPA

O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, em cumprimento de decisão judicial liminar, determinou nesta terça-feira (22) a reabertura das antigas estruturas das Unidades de Saúde Laranjeiras, Vila Elizabeth, Pitinga e Jenor Jarros. Pacientes destes serviços, que estavam sendo atendidos nas postos Morro Santana, Nova Brasília, Clínica da Família Mauro Ceratti Lopes e US Ramos, passarão a ser atendidos nos locais anteriores, das 8h às 17h, assim que forem estabelecidas as condições para reabertura das unidades de saúde, cujas estruturas inadequadas não permitem reformas.

Nova clínica da família na Restinga

A prefeitura entrega nesta quarta-feira (23) a nova Clínica da Família Álvaro Difini (rua Álvaro Difini, 520), na Restinga. O evento ocorre às 9h30, com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer. Esta é a terceira Clíncia da Família do município – Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes (na Restinga) e Clínca da Família IAPI (no IAPI).

A estrutura de 806m² foi totalmente reformada e possui dez consultórios, três consultórios de odontologia, uma sala de reuniões e seis salas de procedimentos para a realização de curativos, vacinas, coleta, procedimentos, nebulização e acolhimento. Com obra no valor de R$ 1.199.342,53, o prédio recebeu cercamento e acessibilidade.

A clínica, contratualizada com a Associação Hospitalar Vila Nova, terá cinco equipes de saúde da família, cada uma com um médico, um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. Também terá seis equipes de saúde bucal, com seis cirurgiões-dentistas e seis auxiliares de saúde bucal, contabilizando aproximadamente 38 funcionários.

A previsão é de atender no local cerca de 15 mil pessoas, que terão a facilidade de retirar medicamentos na farmácia distrital instalada no mesmo pátio, além de academia ao ar livre com investimento de R$ 57.802,00 de parceria com o Comui (Conselho Municipal do Idoso). O projeto recebeu R$ 600 mil de emenda parlamentar destinada pelo senador Lasier Martins.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre